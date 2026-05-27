“피해 주려는 의도로 미사일 두발 쏴”… 경고·오인 아닌 듯 [‘나무호’ 타격 발사체 분석 결과]

정부가 호르무즈해협에서 한국 선박 HMM ‘나무호’를 공격한 배후로 이란을 사실상 지목하면서 한·이란 관계에도 적잖은 파장이 예상된다. 그동안 우리 정부가 중동 긴장 국면 속에서도 이란과의 외교 채널을 유지하기 위해 상당한 공을 들여왔다는 점에서 외교가의 충격도 적지 않은 분위기다. 한국은 지난 2월28일 이란 전쟁 발발 이후 이란에 특사를 파견한 사실상 유일한 국가였고, 전쟁 기간에도 테헤란 주재 대사관을 철수하지 않은 몇 안 되는 국가 가운데 하나였다. 외교가에서는 이번 사건이 양국 간 신뢰에 상당한 부담으로 작용할 수 있다는 관측도 나온다.

박윤주 외교부 1차관이 27일 서울 종로구 외교부에서 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 선박 나무호 피격 사건 조사결과를 발표하고 있다. 뉴시스

박윤주 외교부 제1차관은 27일 오후 브리핑에서 나무호를 타격한 것은 이란에서 개발된 누르(Noor) 계열 대함미사일일 가능성이 높다는 결론을 내렸다고 밝혔다. 앞서 국방과학연구소(ADD) 등 전문가들은 아랍에미리트(UAE) 현지에서 나무호 잔해와 선체 손상 부위를 조사했고, 지난 15일부터는 국내로 들여온 잔해 수거물을 정밀 분석했다.

외교가에서는 특히 미사일이 두 발 발사됐다는 점에 주목하고 있다. 미사일은 종말 단계에서 별도의 기동 없이 처음 목표한 지정 고도로 비행했다. 이를 두고 단순 경고 사격이나 표적을 잘못 식별한 것으로 인한 실수라기보다 선박을 확실하게 타격하려는 의도가 깔려 있을 가능성이 있다는 분석이 제기된다. 이날 합동조사단 일원으로 브리핑에 동석한 류윤상 해군 제독도 “두 발을 쐈다는 것은 피해를 입히겠다는 의도를 가지고 쏜 것”이라고 말했다. 실제로 나무호는 피격 당시 호르무즈해협 내측 UAE 인근 해역에서 정박 중이었으며, 미사일은 이란 방향에서 날아와 나무호 선미를 타격한 것으로 조사됐다.



다만 정부는 공격의 고의성 여나 한국 선박을 겨냥한 의도가 무엇인지에 대해서는 신중한 태도를 유지했다. 박 차관은 향후 대응 방향과 관련해 “그런 외교적인 노력, 어떤 구체적인 방식에 대해서는 여기서 밝히기보다는 저희가 관련 소통을 해 나가면서 여러 가지 결과를 만들어 나가는 것이 중요하지 않겠는가”라며 “우리 선원의 안전과 선박의 안전한 항행, 이런 문제를 확보하는 것이 중요하지 않겠는가 그렇게 생각하고 있다”고 말했다.

외교부가 공개한 HMM 나무호를 타격한 비행체의 전자 기판. 외교부 제공

박 차관은 이란이 한국 선박을 의도적으로 겨냥했을 가능성에 대해서는 “고의성이나 이런 부분에 대해서는 확정하기가 매우 어렵다”며 “고의성은 주관적인 영역과 관련돼 있어 상대 측이 인정하지 않는 한 이를 파악하는 것은 굉장히 어려운 것으로 보고 있다”고 밝혔다. 실제로 이란 내부에 있는 무장집단은 혁명수비대, 정규군, 민병대 등이 있어서 구체적인 공격 주체가 어디인지를 확정하기가 쉽지 않다.



외교부는 브리핑 이후 사이드 쿠제치 주한이란대사를 외교부 청사로 불러 조사 결과를 설명하고 재발 방지 및 책임 있는 조치를 요구했다. 그러나 쿠제치 대사는 “개인적으로 이 한국 선박(나무호)에 발생한 그런 피해에 대해서 유감의 말씀을 드리고 싶다”면서도 나무호 공격 사실을 부인하며 이란의 개입 가능성을 전면 일축했다. 외교가에서는 이란 측이 공식적으로 책임을 인정하지 않고 있는 만큼, 우리 정부가 취할 수 있는 후속 대응 조치에도 현실적인 제약이 따를 수밖에 없다는 관측이 나온다. 특히 이란 정부가 나무호 피격 사실관계 자체를 계속 부인할 경우, 정부 입장에선 추가적인 대응 역시 쉽지 않을 것이라는 전망이 제기된다.

이란대사 초치 사이드 쿠제치 주한이란대사가 27일 오후 서울 외교부에서 HMM 선박 나무호 호르무즈해협 피격 사건 조사결과와 관련해 초치되어 청사로 들어가고 있다. 뉴시스

이번 나무호 피격 사건을 통해 호르무즈해협 일대에서 이란이 실제로 민간 선박을 타격할 수 있는 능력을 보유하고 있다는 점이 확인되면서, 국내 해운업계와 선원 안전에 대한 우려도 한층 커졌다는 평가가 나온다. 정부 내부와 외교가에서는 향후 호르무즈해협 항행 안전 확보 차원에서 대응 수위를 높여야 한다는 목소리도 제기될 가능성이 있다. 특히 중동 해역을 운항하는 국내 선박 보호 대책을 재점검해야 한다는 지적도 나온다.



이번 사건을 계기로 미국이 추진 중인 호르무즈해협 항행 자유 구상과 영국·프랑스 주도의 해상안보 협의체 참여 문제 역시 다시 논의될 가능성이 제기된다. 일각에서는 한국이 기존의 신중 기조를 유지하더라도 최소한 정보 공유나 해상 감시 협력 수준의 참여 확대는 불가피해질 수 있다는 전망도 나온다.

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