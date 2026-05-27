28일 전국 대체로 흐리고 중부·전라 곳곳 비…밤부터 차차 갬 [내일 날씨]

뉴시스

28일 목요일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방과 전라권 곳곳에 비가 내리겠다. 밤부터는 차차 맑아질 전망이다.

기상청 날씨누리에 따르면 이날 늦은 새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권·강원도·충청권·전라권을 중심으로 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 수도권(서울·인천·경기 포함)·강원도·충청권·전라권 모두 5mm 안팎이다.

강수 시간대가 낮 시간까지 이어지므로 낮에 약속이 있다면 우산을 챙기는 것이 좋겠다. 이후 밤부터 전국적으로 차차 맑아지겠다.

28일 아침 최저기온은 16∼20도로 평년기온(12∼16도)보다 높겠고 낮 최고기온은 22∼30도로 평년기온(22∼27도)과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준이겠다.

이날 대부분 해상에 해무가 끼겠으며 강원 동해안에도 안개가 끼면서 가시거리가 1㎞에 못 미치겠다. 새벽부터 아침까지에는 경상내륙에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼겠다.

서해안과 남해안, 경상동해안, 제주에는 28일 오후부터 29일 새벽까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 이상의 강풍이 불겠다.

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