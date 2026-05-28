"기름값 아끼려고?"…바비 장난감차 개조해 다니는 美 남성

미국에서 버려진 어린이용 장난감 자동차를 실제 주행 가능한 차량으로 개조해 타고 다니는 남성의 사연이 화제다.

지난 23일(현지 시간) 피플 등 외신에 따르면 미국 조지아주 엘런우드에 사는 수리공 말리 하이타워(30)는 어린이용 장난감 차량인 '파워 휠 바비 드림 캠퍼(Power Wheels Barbie Dream Camper)'를 개조해 실제 도로를 달릴 수 있는 차량으로 만들었다.

이란 전쟁 등의 여파로 유가 부담이 커지자 미국의 한 남성이 완구용 차량을 개조해 생활비를 줄이고 있다. 틱톡(@sota_atl) 캡처

이 프로젝트는 하이타워가 길가에 버려진 장난감 차량을 발견하면서 시작됐다.

그는 약 두 달 동안 차량 내부 구조를 뜯어낸 뒤 고카트 프레임 위에 차체를 올리고 용접 작업을 진행했다. 이후 고압세척기에 사용하는 단기통 엔진을 장착하고 브레이크와 조명, 경적, 음악 장치 등을 추가해 실제 차량처럼 기능하도록 완성했다.

하이타워는 해당 차량이 최고 시속 55마일(약 88㎞)까지 낼 수 있으며 한 번 주유하면 약 40마일(약 64㎞) 정도 주행할 수 있다고 설명했다.

그는 "사람들이 생각보다 훨씬 신뢰성이 높다"며 "이런 엔진은 발전기나 푸드트럭, 건설 현장에서도 하루 종일 사용되는 만큼 충분히 믿을 수 있다"고 말했다.

연료비 부담도 크게 줄었다고 했다. 하이타워는 1996년식 메르세데스-벤츠 컨버터블 차량에는 주유에 약 90달러가 들지만, 바비 차량은 약 3달러 정도면 연료를 채울 수 있다고 설명했다. 그는 "가까운 거리를 이동할 때는 훨씬 합리적"이라고 말했다.

지역 주민들 사이에서 '소타(Sota)'라는 별명으로 불리는 그는 과거에도 오래된 장난감 보트를 실제 보트로 개조한 적이 있다고 밝혔다.

하이타워는 "이상한 물건을 실용적인 것으로 만드는 걸 좋아한다"며 "집에서는 따라 하지 말고 전문가에게 맡기라"고 말했다.

<뉴시스>

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