포니정재단, 기초과학 연구 지원… 서울대에 10년간 50억원 기금

포니정재단이 기초과학 분야 연구 지원 확대에 나선다. 물리학과 수학 분야 연구자들이 안정적인 환경에서 연구에 몰입할 수 있도록 앞으로 10년간 서울대학교에 총 50억원을 지원하기로 했다.



27일 포니정재단에 따르면, 전날 서울 관악구 서울대 관악캠퍼스에서 서울대와 ‘포니정 사이언스 펠로우십’ 발전기금 협약식을 개최했다. 협약식에는 정몽규 포니정재단 이사장과 유홍림 서울대 총장 등이 참석했다. 포니정 사이언스 펠로우십은 우수 연구자 2명을 선발해 1인당 연간 2억5000만원의 연구비를 지원하는 프로그램이다. 연구자는 최초 3년간 연구 활동을 보장받고, 평가를 거쳐 추가로 2년간 지원받을 수 있다. 연구비 사용 제한을 최소화해 자율성을 높이고, 강의·행정 업무 부담을 줄여 연구 몰입 환경을 조성한다.



포니정재단은 이번 사업이 미국의 대표적 신진 연구자 지원 프로그램인 ‘슬론 펠로십’을 벤치마킹한 한국형 기초과학 지원 모델이라고 설명했다.

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