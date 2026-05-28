여신금융협회장 박경훈·윤창환·이동철 3파전

신용카드사, 캐피탈사, 할부금융사 등 여신업계를 대변하는 여신금융협회의 차기 협회장 후보가 박경훈 전 우리금융캐피탈 대표이사, 윤창환 전 국회의장 정책수석, 이동철 전 KB국민카드 대표이사 등 3명으로 좁혀졌다.



여신금융협회는 27일 오전 1차 회장후보추천위원회 회의를 열고, 입후보자 서류심사를 통해 이들 3인을 쇼트리스트(후보군)로 압축했다. 앞서 공모에 지원했던 김상봉 한성대 교수와 장도중 전 기획재정부 부총리 정책보좌관은 탈락했다.



이번에는 관료 출신 대신 민간·정치권 인사가 전면에 부상한 점이 눈에 띈다. 박경훈(64) 전 대표는 서울대 국제경제학과 출신으로 우리은행에서 행원부터 상무까지 거쳤고, 우리금융지주 전략-재무총괄 부사장(CFO)과 우리금융캐피탈 대표이사를 지냈다. 현재 한화저축은행 사외이사를 맡고 있다.



윤창환(65) 후보는 전남대 법학 학사, 중앙대 신문방송학 석사, 동국대 정치학 박사를 취득한 뒤 국회의장 정책수석(1급 차관보급)과 이재명 대통령 후보 선거대책위원회 AI정책 특보단장 등을 지내 AI·디지털 금융정책과 대관 역량이 강점으로 꼽힌다.



이동철(65) 전 대표는 고려대 법학과를 졸업한 뒤 KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융지주 전략총괄 부사장(CSO), KB국민카드 대표이사, KB금융지주 부회장 등을 역임해 업계 이해도가 높은 인사로 거론된다.



쇼트리스트에 오른 3명은 다음 달 4일 입후보자 면접을 치른다. 회추위원 무기명투표를 거쳐 과반수 득표가 나오면 단독후보가 결정되고, 이후 총회 의결에서 과반수 찬성을 얻으면 선임이 확정된다.

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