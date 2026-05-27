쿼드, 인도태평양 공동 해양 감시 추진 합의

인도태평양 지역 안보협의체이자 중국 견제 성격을 가진 쿼드(Quad, 미국·일본·인도·호주 안보협의체)가 호르무즈해협 봉쇄와 홍해의 항행 위협을 계기로 인도태평양에서의 공동 해양 감시를 추진하기로 했다. 미국이 인도태평양 동맹국들을 호르무즈해협 안보 활동에 개입시키려는 의도로 풀이된다.

쿼드 외교장관 회의 페니 웡 호주 외무장관(왼쪽부터)과 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무장관, 마코 루비오 미국 국무장관이 26일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 쿼드 외교장관 회의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뉴델리=로이터연합뉴스

마코 루비오 미 국무장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 페니 웡 호주 외무장관, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교부 장관은 26일(현지시간) 인도 뉴델리에서 회의를 열어 ‘인태 해양 감시 협력’ 출범에 합의했다고 미 국무부가 보도자료를 통해 밝혔다.



외교장관들은 공동성명에서 “주요 항로의 취약성과 상업의 중단 없는 흐름에 가해지는 위험이 핵심 해양 지역에서의 (최근) 전개 상황으로 부각됐다”며 “해상 운송과 공급망의 교란은 전 세계 연료·식량·비료 확보와 해상 종사자들의 안전에 광범위한 결과를 초래했다”고 지적했다. 공동 해양 감시는 초기에 인도양에 집중되는데, 인도양은 호르무즈해협, 즉 페르시아만과 홍해로 이어진다.



쿼드 국가들은 지금까지 주요 경계 대상이었던 동중국해와 남중국해와 관련해서도 “심각한 우려를 갖고 있다”며 “해당 지역에서 평화와 안정을 위협하는 무력 또는 강압을 포함해 어떠한 불안정화·일방적 행동에도 강력히 반대한다”고 밝혔다.



이날 발표는 이란이 전쟁 이후에도 호르무즈해협에 대한 통제권을 유지하려 할 경우 동맹국을 이 지역 안보 보장 활동에 묶어두려는 것으로 보인다. 호르무즈해협과 관련된 에너지 안보는 대중 견제에 필수적인 공급망 안보와도 연관이 있다는 인식이다.



이와 함께 쿼드 외교장관들은 공동성명에서 “북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다”면서 “북한의 불법적인 탄도미사일 및 대량살상무기 개발을 규탄한다”고 밝혔다. 이어 “북한의 불법 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램 자금 조달에 사용되는 북한의 악의적인 사이버 활동과 정보기술(IT) 노동자 활동에 깊은 우려를 표명한다”며 “우리는 북한 관련 유엔 안보리 결의 위반을 해결하기 위한 노력을 지속해서 지지할 것”이라고 강조했다.

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