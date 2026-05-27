민주당·진보당 경남지사 후보, 김경수 민주당 후보로 단일화 [6·3의 선택]

6·3 지방선거 사전투표일을 이틀 앞둔 27일 더불어민주당과 진보당이 경남도지사 후보를 김경수 민주당 후보로 단일화했다.

김경수 민주당 경남지사 후보와 전희영 진보당 경남지사 후보는 이날 오후 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 “내란 청산과 경남의 사회 대개혁을 이루기 위해 단일화했다”고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보(가운데)와 전희영 진보당 후보(왼쪽)가 27일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김경수 후보로 단일화한다고 발표했다. 김경수 후보 선거 캠프 제공

사전투표(29~30일)가 임박한 상황임을 고려해 여론조사 없이 전 후보가 김 후보 지지를 선언하고 사퇴하는 방식이다.

전 후보는 김 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 공동 선거운동에 나선다.

전 후보는 “내란 청산은 피할 수 없는 시대적인 소명이자 국민들의 요구”라며 “내란에 대한 철저한 청산, 반성 없이는 우리 사회는 한걸음도 미래로 나아갈 수 없다”고 밝혔다.

그는 “이번 지방선거를 내란 세력 청산 선거로 만들어 달라”며 “12·3 비상계엄 그 순간 도민의 안전을 내팽개치고, 여전히 내란을 옹호하는 자를 경남의 수장으로 또다시 세울 순 없다. 역사의 퇴행을 막고, 경남의 미래를 지키기 위해 김경수 후보에게 압도적 지지를 보내달라”고 덧붙였다.

김 후보는 “이제 경남의 선거구도는 명확해졌다”며 “합리적 보수에서 진보까지 경남도민을 대통합시키고 그 힘으로 경남의 미래를 이끌어나갈 후보냐, 아니면 내란 반대라는 그 한마디를 하지 못하고 윤어게인과 탄핵 반대 세력에 끌려 다니면서 경남을 과거로 다시 되돌릴 후보냐의 선택”이라고 강조했다.

두 후보는 단일화 선언에 이어 공동 정책협약서에도 서명했다.

이들은 단일화가 선언적, 형식적이 아니라 △공공의료 강화 △산업전환·노동권 보장 △농어업 지원 확대 △청년·기후정책 추진 등 경남 미래 발전에 필요한 실질적 협력을 하겠다는 약속이라고 설명했다.

두 후보의 단일화로 경남지사 선거는 김 후보와 박완수 국민의힘 후보 간 2파전으로 치러진다.

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