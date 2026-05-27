문성유 국민의힘 제주지사 후보 “제주 경제를 다시 성장시키는 경제도정” [6·3의 선택]

국민의힘 문성유 제주도지사 후보는 27일 “관광과 1차산업 중심의 경제 구조를 미래산업과 연결하고, 제주투자청 설립과 기업 유치, 청년 정착 정책 등을 통해 제주에 새로운 성장동력을 만들겠다”고 밝혔다. 문 후보는 제주 제2공항 갈등에 대해 “단순한 여론조사나 일회성 주민투표에 의존하기보다 전문가 검증과 객관적인 절차를 기반으로 한 책임 있는 의사결정 구조를 만들겠다”며 “제주의 미래를 위해 갈등을 끝내고 반드시 결론을 내리겠다”고 강조했다.

국민의힘 문성유 제주도지사 후보가 지난 23일 제주시 삼양동에 있는 사찰 문강사를 찾아 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

문 후보는 “이번 선거는 단순히 정권이나 진영의 선택이 아니라, 누가 실제로 제주를 바꿀 수 있느냐의 선택”이라며 “경제를 아는 사람, 행정을 할 줄 아는 사람, 반드시 결과로 증명하는 ‘경제도지사’가 되겠다”고 밝혔다.

문 후보는 더불어민주당 위성곤 후보의 공약인 ‘제주 10GW 해상풍력 조성’에 대해 “국가 계획보다 더 비현실적인 숫자를 던지는 전형적인 장밋빛 공약 정치”라며 날을 세웠다. 다음은 문 후보와의 일문일답.

‘경제도지사’를 내세우는 문성유 국민의힘 제주도지사 후보가 제주시 민속오일장에서 시장 상인 등과 대화하고 있다. 문성유 후보 캠프 제공

―민선 9기 대표 공약과 최우선 과제를 설명해 달라.

“‘제주 경제를 다시 성장시키는 경제도정’이다. 관광과 1차산업에 편중된 제주 경제 구조를 미래산업 중심으로 전환하겠다. 해양·바이오·콘텐츠·데이터·에너지 산업 등을 제주형 미래산업으로 육성하고, 기업 유치를 전담할 ‘제주투자청’ 설립을 추진하겠다. 청년 창업 지원과 기업 유치, 공공형 일자리 확대, 청년 주거 지원 정책을 통해 ‘청년이 돌아오는 제주’를 만들겠다. 소상공인과 자영업자 지원 확대, 지역상권 활성화, 제주형 신용보증 확대 등을 통해 지역경제에 실제 돈이 돌게 만들겠다. 제2공항 문제와 교통·환경 문제 등 제주 사회의 갈등 현안은 정치적 구호가 아니라 책임 있는 행정으로 접근하겠다. 갈등을 줄이고 도민이 수용 가능한 해법을 찾는 실용 행정을 하겠다.”

―위성곤 후보에 대해 핵심공약이 사라지고 말 바꾸기 정치한다고 비판했는데.

“위 후보는 경선 과정과 선거 초반 내내 100조·10GW 해상풍력 슈퍼그리드, 도민배당 1조원,글로벌 AI 허브 유치, 인공지능 대전환(AX), AI 데이터센터 구축 등 제주 미래를 바꾸겠다며

초대형 공약들을 쏟아냈다. 마치 자신만이 제주 미래를 책임질 수 있는 후보인 것처럼 거대한 장밋빛 비전을 앞세웠다. 그런데 정작 법적 책임이 따르는 공식 선거공보물에서는 핵심 공약들이 슬그머니 사라졌다. 결국 선거 때는 수 십조·백조원 규모의 거대한 비전을 앞세워 도민 기대를 부풀리고, 정작 법적 책임이 따르는 공식 공보물에서는 부담되는 핵심 공약을 빼버린 것 아니냐는 비판이 나오는 이유다. 100조·10GW 풍력 공약을 단계적 개발 수준으로 축소한 것은 실현 가능성이 없다는 것을 스스로 인정한 것 아니냐. 이는 책임 정치가 아니라 계산 정치이며, 비전 정치가 아니라 이미지 정치다. 위 후보는 12차 전력수급기본계획에 포함되면 충분히 가능하다는 취지로 제주 10GW 해상풍력 공약의 실현 가능성을 주장하지만 정부가 최근 발표한 ‘해상풍력 인프라 확충 및 보급 계획’을 확인한 결과, 위 후보의 발언은 정부 정책 방향과도 정면으로 배치한다. 정부는 ‘향후 5년간 선언적 목표가 아닌 실행 중심의 해상풍력 이정표를 제시한다’고 명시하며, 과도한 장밋빛 목표보다 현실 가능한 기반 구축 중심으로 정책 방향을 전환했다고 밝혔다. 위 후보는 허황된 장밋빛 구호보다, 지금 제주 현장에서 벌어지고 있는 주민 갈등과 계통 문제, 인허가 현실에 대한 해법부터 먼저 제시해야 한다.”

‘경제도지사’를 내세우는 문성유 국민의힘 제주도지사 후보가 제주시 민속오일장에서 시장 상인 등과 대화하고 있다. 문성유 후보 캠프 제공

―제주형 고용혁신 공약에 대해 설명해달라

“단순히 공공 일자리 숫자를 늘리는 방식이 아니라, 실제로 청년들이 미래를 설계할 수 있는 안정적인 일자리를 만드는 것이다. 해양·바이오·콘텐츠·데이터·에너지 산업 분야의 제주 토종기업을 육성하고, 앵커기업 유치를 통해 제주 안에서 상대적으로 높은 임금과 지속가능한 일자리를 만들겠다는 구상이다. 청년 창업 지원, 지역기업 취업 인센티브, 주거 지원과 연계한 청년 정착 정책 등을 통해 ‘취업→정착→결혼·출산’까지 이어질 수 있는 구조를 만들겠다.”

―제주 제2공항 건설에 대한 입장은.

“찬성과 반대 어느 한쪽의 주장만으로 해결할 수 없는 문제이며, 이제는 정치적 구호가 아니라 제주 사회가 수용할 수 있는 책임 있는 결론을 만들어야 할 시점이다. 더 이상 중앙정부와 정치권의 정쟁 대상으로 끌고 가서는 안 된다는 입장이다. 제주의 절차로 마무리해야 한다. 국토교통부 기본계획 고시까지 진행된 국가사업이다. 이미 상당한 행정 절차가 진행된 상황에서 단순 찬반 구호만 반복하는 것은 도민 갈등만 더 키울 수 있다. 하지만 동시에 환경 문제와 주민 수용성, 지역 갈등 문제 역시 결코 가볍게 볼 수 없다. 특히 소음, 환경 훼손, 오름과 지하수 문제, 원주민 생활권 문제 등은 반드시 충분히 검증해야 할 사안이다. 국토부와의 협의 과정에서 제주도민의 환경·생활권 우려가 최대한 반영되도록 강하게 요구하겠다. 지역 주민과 찬반 단체, 전문가들이 참여하는 책임 있는 검증 구조를 만들겠다. 단순히 공항 하나의 문제가 아니라 관광 수용력, 환경 수용력, 교통·물류 체계, 제주 미래 성장 전략과 함께 판단해야 한다. ‘무조건 추진’이나 ‘무조건 반대’의 이분법으로 접근하지 않고, 제주 사회의 지속가능성과 도민 수용성을 함께 고려하는 책임 있는 행정으로 풀겠다.”

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