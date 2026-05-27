“박찬우 후보님, 그게 정당한 정치입니까?”…개혁신당 이성진, 네거티브 현수막 직격 [6·3의 선택]

국민의힘 박찬우 천안시장 후보 측이 더불어민주당 장기수 후보를 겨냥한 네거티브 현수막을 내건 것을 둘러싼 후폭풍이 확산하고 있다.

개혁신당 이성진 천안시장 후보가 27일 천안시청 브리핑실에서 네거티브 현수막 정치를 비판하는 기자회견을 열었다.

개혁신당 이성진 천안시장 후보는 27일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “천안의 미래를 말해야 할 선거가 시민의 불안을 키우는 방식으로 흘러가도 되는 것이냐”며 “상대를 낙인찍고 시민을 불안하게 만드는 현수막 정치가 과연 천안을 위한 정치인지 묻고 싶다”고 직격했다.

이날 오전 민주당 천안지역 국회의원들이 “자신감이 아니라 불안함의 고백”이라며 박 후보 측을 정면 비판한 데 이어, 오후에는 이성진 후보까지 가세하면서 네거티브 현수막 논란이 선거판 핵심 공방으로 떠오르는 모양새다.

특히 이날 기자회견에서 이 후보는 박찬우 후보를 향해 강도 높은 역공을 펼쳤다.

그는 “박찬우 후보님, 제가 만약 같은 방식으로 공직선거법 위반으로 의원직을 상실했던 후보에게 천안을 맡길 수 있습니까’라는 현수막을 내건다면 그것을 정당한 정치라고 받아들이시겠느냐”는 반문했다.

이어 “저는 그렇게 하지 않는다. 하고 싶은 마음도 없다”며 “사실관계는 검증해야 하고 의혹은 설명돼야 하지만, 불안과 낙인으로 시민 판단을 흔들어서는 안 된다”고 말했다.

이 후보는 이번 논란을 단순한 선거 공방이 아닌 천안 정치문화 전반의 문제로 규정했다.

그는 “전임 시장의 공직선거법 위반으로 천안은 시장직 상실과 장기간 권한대행 체제를 겪는 아픔을 경험했다”며 “정치 실패 때문에 시민들이 행정 공백을 감당했던 상처를 다시 반복해서는 안 된다”고 지적했다.

장기수 더불어민주당 천안시장 후보 법률지원수석단장 강인영 변호사가 27일 천안시청 브리핑실에서 국민의힘 박찬우 천안시장 후보 측의 네거티브 현수막과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. 강 변호사는 “충남경찰청 이첩은 통상적 행정 절차일 뿐 사건 중대성과 직접 연결되지 않는다”며 “이를 중대 범죄처럼 해석하는 것은 시민을 오도하는 행위”라고 주장했다. 왼쪽부터 문진석 의원, 강인영 변호사, 이재관 의원, 김명숙 천안시의원.

과거 선거 당시 후보를 겨냥한 음주운전 현수막 사례도 소환했다.

이 후보는 “그때도 현수막이 선거를 뒤덮었고 시민들은 또다시 불안한 선택 앞에 놓였다”며 “천안 정치는 계속 이런 방식으로 가야 하느냐”고 되물었다.

이날 오전 민주당도 같은 문제를 정면으로 제기했다.

문진석·이재관 의원은 기자회견에서 최근 박 후보 측 현수막에 담긴 ‘충남경찰청 이첩’ 표현과 관련해 “수사기관 내부의 통상적 절차를 마치 중대 범죄처럼 포장해 시민 불안을 자극하고 있다”고 주장했다.

특히 이재관 의원은 “네거티브는 자신감이 아니라 불안함의 고백”이라고 직격했고, 문진석 의원도 “정책이 없으면 비방이 커지고 비전이 없으면 불안 마케팅이 등장한다”며 “불안과 혐오를 앞세우는 건 결국 스스로 위기감을 고백하는 정치”라고 비판했다.

국민의힘 박찬우 후보 측이 장기수 후보를 겨냥해 내건 현수막이 장기수 후보 선거사무소가 있는 건물 앞에 게시돼 있다. 민주당과 개혁신당은 이를 “불안 조장형 네거티브 정치”라고 비판했다.

다만 이성진 후보는 박찬우 후보만 겨냥하지는 않았다. 장기수 후보를 향해서도 선거법 논란에 대한 적극적인 설명 책임을 주문했다.

그는 “토론회에서 이미 문제 제기가 있었는데 시민이 충분히 납득할 만큼 설명했는지는 의문”이라며 “구태정치라고 반박하는 것만으로는 부족하다. 천안시장이 되겠다는 사람이라면 논란과 의혹에 대해 시민 앞에 분명하게 설명해야 한다”고 말했다.

이 후보는 기자회견 말미 세 가지 요구사항도 내놨다. 국민의힘에는 시민 불안을 자극하는 현수막 정치 중단을, 박찬우 후보에게는 해당 방식에 대한 공개 입장 표명을, 장기수 후보에게는 선거법 논란의 경위와 사실관계에 대한 신속한 설명을 각각 촉구했다.

선거 중반으로 접어든 천안시장 선거전은 정책 경쟁보다 ‘현수막 정치’를 둘러싼 프레임 전쟁으로 확전하고 있다.

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