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이현이 "왕사남 5번 봐…태교도 박지훈으로 해"

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모델 이현이가 배우 박지훈을 향한 강한 팬심을 드러냈다.

 

이현이는 26일 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서 영화 '왕과 사는 남자'를 보며 눈물을 흘렸다.

 

모델 이현이. 동상이몽 시즌2 너는 내운영 유튜브 SNS 캡처
모델 이현이. 동상이몽 시즌2 너는 내운영 유튜브 SNS 캡처

그는 "어떻게 저렇게 생겼어"라며 우는 도중에 박지훈 외모에 감탄했다.

 

MC 김숙이 "이제야 (왕과 사는 남자) 본 거냐"고 묻자 이현이는 "저게 5번째 보는 것"이라고 했다.

 

공개된 영상에서 이현이는 해당 영화를 모두 영화관에서 봤다고 말했다.

 

이현이는 영화 속 박지훈의 대사를 따라 동시에 읊는 모습을 보였다.

 

그는 "이 친구 (박지훈)가 데뷔한 오디션 프로그램 때부터 팬이었다"며 "(박지훈을) 보다 보니까 저희 남편이랑 좀 비슷하다"고 하자 MC 김구라는 "(박지훈이랑) 남편 눈이 비슷하다"고 했다.

 

이현이는 주변인들에게 휴대폰에 저장된 박지훈 사진을 보여주고 콘서트 N회차 관람 사실을 공개했다.

 

그는 박지훈이 광고모델이었던 제품도 수집하고 있었다.

 

이현이는 "둘째 임신했을 때 콘서트도 다 갔다"며 "태교도 박지훈으로 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>


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