강진원 후보 ‘강진에는 1000만원 전세, 광주 노른자위에는 아파트·분양권 2채’ [6·3의 선택]

6·3 지방선거 전남 강진군수 선거가 일주일 앞으로 다가온 가운데 무소속 강진원 강진군수 후보의 독특한 ‘재산 양극화’ 주거 자산 구조가 선거판의 새로운 쟁점으로 급부상하고 있다.

선관위 재산 축소·누락 신고 의혹으로 경찰에 고발당한 강 후보가 정작 자신이 다스리는 강진군 현지에는 단 1000만원짜리 소규모 전셋집만 둔 반면, 광주시의 핵심 노른자위 땅에는 고가의 아파트 전세권과 신축 분양권 2채 지분을 집중 보유한 것으로 확인됐기 때문이다.

강진원 후보 일가 주거 자산 세부 현황. 공직자 재산신고

27일 관보에 게재된 정부공직자윤리위원회의 ‘2026년 정기재산공개 내역’을 분석한 결과에 따르면, 강 후보 일가의 부동산 자산 현황은 ‘몸은 강진에, 재산은 광주에’ 두는 전형적인 격차를 보였다.

현직 군수이자 이번 선거까지 사실상 4선에 도전하는 강 후보의 배우자 명의로 등록된 강진 현지 주거 자산은 강진군 군동면 호계리 코아루아파트 전세(임차)권 ‘1000만원’이 유일했다. 이는 군수 직무를 수행하기 위한 최소한의 거처만 유지하고 있음을 보여준다.

이와 대조적으로 강 후보 일가의 핵심 자산 기지는 모두 광주의 대표적 부촌과 랜드마크 단지에 집중돼 있었다. 특히 최근 광주 지역에서 고분양가 및 특혜 논란으로 뜨거웠던 서구 풍암동 ‘중앙공원 롯데캐슬 1블록’의 대형 평형(119.00㎡, 구 45평형) 분양권을 본인과 배우자가 각각 절반씩(각 2억 4000만원, 합산 4억 8000만원) 지분을 쪼개 공동 명의로 취득한 사실이 드러났다. 관보상에는 부부 명의로 아파트 분양권 2채 지분이 고스란히 잡혀 있다.

주거용 자산의 규모도 상당하다. 강 후보 일가는 기존에 보유했던 광주의 부촌 남구 봉선동 ‘봉선3차한국아델리움’ 아파트를 종전가액(5억 7600만 원)보다 훨씬 높은 8억 4500만원에 매도해 시세 차익을 거둔 뒤, 이 자금 중 일부로 동구 용산동 ‘계룡리슈빌 더 포레스트’ 대형 아파트(132.00m2)에 4억 1000만원짜리 배우자 명의 전세권을 새로 얻었다.

결과적으로 광주에만 고가의 ‘실거주 전세 아파트 1채’와 ‘랜드마크 신축 분양권 2개 지분(1채 효과)’을 동시에 굴리고 있는 셈이다.

이 같은 자산 형성 구조는 최근 지역 사회에서 불거진 ‘재산 축소신고 및 허위사실공표죄’ 고발 사건과 정면으로 맞물린다. 고발인 측은 강 후보가 지난 3월 관보에 15억 85만원의 재산을 공개해 놓고도 선관위 후보 등록 당시에는 3억 1489만원으로 대폭 낮춰 최초 신고했다는 점을 문제 삼고 있다. 논란 이후 강 후보 측이 11억 3489만 원으로 변경 신고를 마쳤으나 여전히 3억 6500만원 상당의 차액이 존재해 ‘고의 누락’ 혹은 ‘직계비속 고지거부의 위법성’ 의혹이 해소되지 않고 있다.

지역 정가의 한 관계자는 “지방소멸과 인구 절벽을 막겠다며 표를 호소하는 지자체장 후보가 정작 강진에는 1000만원짜리 전세 방 한 칸만 두고 자산은 광주 노른자위 아파트와 분양권에 묻어뒀다는 사실 자체만으로도 군민들의 정서적 배신감이 상당할 것”이라며 “오락가락하는 선관위 재산신고 내역의 원인이 이 과정에서의 자금 흐름 누락이나 장남 명의 구리시 아파트 전세권(3억 7000만원) 신고 미비 등과 연관이 있는지 경찰 수사에서 밝혀져야 한다”고 꼬집었다.

이미 부녀자 강제추행 혐의 및 직무정지 중 조합장 증서를 수여한 관권선거 의혹으로 전남경찰청과 강진경찰서에 연이어 고발당한 강 후보는 이번 ‘광주 노른자위 자산 쏠림’과 ‘재산 오락가락 신고’ 파문까지 겹치며 사면초가에 몰리게 됐다.

민주당 차영수 후보 측이 “도덕성과 진정성 파탄”이라며 파상 공세를 예고함에 따라 선거 막판 판세의 최대 뇌선이 될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지