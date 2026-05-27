“적당히들 하입시다”…BTS, ‘부산 숙소 바가지 논란’에 입 열었다

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박업소 바가지요금 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

BTS는 지난 26일 미국에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA) 참석 후 팬 플랫폼 위버스 라이브 방송을 통해 팬들과 실시간 소통을 진행했다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직

방송에서 리더 RM은 지난 26일 “오랜만에 부산에 가는데, 이 자리를 빌려 꼭 하고 싶었던 말이 있다”며 “부산 숙박 문제로 뉴스가 많이 나오고 있다”고 말했다.

이어 “우리가 해결하고 싶어도 어떻게 할 수가 없다. 물론 성수기와 비수기에 따라 가격 변동은 있을 수 있다”면서도 “좀 적당히들 하입시다”라고 부산 사투리를 섞어 덧붙였다.

부산 출신 멤버 지민도 “부산에서 좋은 경험을 하셨으면 하는데 마음이 안 좋다”며 “몇 배씩 올리는 건 너무한 것 아니냐”고 일부 숙박업소의 과도한 요금 인상을 지적했다. 또 다른 부산 출신 멤버 정국 역시 짧게 “고마해라”라고 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 BTS는 다음 달 12~13일 부산아시아드주경기장에서 월드투어 ‘아리랑’ 공연을 개최할 예정이다. 그러나 공연 일정이 공개된 이후 부산 지역 일부 숙박업소에서 기존 수십만원 수준이던 객실 가격을 수백만원대로 올리거나, 기존 예약을 취소한 뒤 재판매하려 했다는 의혹이 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산하며 논란이 불거졌다.

논란이 커지자 부산시는 관광객 숙박 편의를 위한 ‘공정 숙박 챌린지’를 추진하고 있다. 현재 범어사, 홍법사, 선암사 등 사찰 템플스테이와 지역 교회·성당, 대학, 공공기관 등이 무료 또는 공정 가격 숙박 제공에 참여 의사를 밝혔다.

부산시에 따르면 현재까지 약 100개의 객실과 400명 이상 수용 가능한 숙박 공간이 마련됐으며, 상당수는 무료로 제공되고 최대 숙박료는 13만1000원 수준이다. 일부 호텔들 역시 행사 기간 취소 객실이 발생할 경우 정상 가격으로 판매하겠다고 밝혔다.

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