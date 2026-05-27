경찰, 전남 담양군수 민주당 후보 금품제공·혁신당 후보 이권개입 의혹 조사 [6·3의 선택]

6·3 지방선거에 출마한 전남 담양군수 더불어민주당과 조국혁신당 후보에게 제기된 의혹에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 24일 전남 담양군 담양공용버스터미널 앞에서 주민들에게 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 민형배 전남광주특별시장 후보, 정 대표, 박종원 담양군수 후보. 뉴시스

27일 광주경찰청과 전남경찰청에 따르면 광주경찰청은 민주당 박종원 담양군수 후보와 관련해 제기된 금품 제공 의혹을 조사하고 있다. 박 후보는 지난해 말 담양군 한 글램핑장에서 주민에게 현금을 건넸다는 의혹이 언론보도 등을 통해 제기됐다. 당시 박 후보는 전남도의원이었으며, 해당 지역구 주민이 박 후보로부터 현금을 받았다는 의혹이 나왔었다.

지난 23일 전남 담양군 대전면 한 도로에서 조국혁신당 정철원 담양군수 후보가 거리 유세를 하고 있다. 연합뉴스

전남경찰청은 조국혁신당 정철원 담양군수 후보의 건설사 차명 소유·이권 개입 의혹에 대해 사실인지 조사하고 있다. 민주당 전남도당은 정 후보가 과거 운영했던 건설사 등 3곳이 담양군으로부터 10여년 간 19억원 규모 수의계약을 수주했다고 주장하며 차명 회사를 통한 정 후보의 실질 지배 의혹을 제기했다. 경찰은 해당 건설사들이 군으로부터 수주한 사업·공사·용역·물품 등 내용과 과정을 확인하며 조사 중이다.

경찰 관계자는 “선거를 앞두고 제기된 의혹인 데다가 수사를 시작한 사안이어서 구체적인 내용은 공개할 수 없다”며 “의혹 전반에 대해 면밀하게 들여다보고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지