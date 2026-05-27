<29> 남북통일의 열쇠: ‘옥황상제의 딸’이 여는 계룡 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

분단의 상처를 치유하고 ‘인류 한 가족’의 실체적 본향을 닦다

한반도의 허리를 가로지른 휴전선은 단순한 영토의 경계가 아니다. 그것은 지난 세기 인류를 처절하게 찢어놓았던 유물론과 유신론, 자본주의와 공산주의라는 거대한 이념적 대립이 남긴 마지막 화석이다. 부성(父性) 중심의 정치가 세운 날 선 정의와 국경은 수십 년간 한민족의 가슴에 지울 수 없는 한(恨)의 상처를 남겼다. 이제 세계는 묻고 있다. 힘과 권력으로 억제하는 가짜 평화가 아닌, 내면에서부터 우러나오는 진정한 화합은 과연 가능한가? 그 해답의 실마리는 우리 민족의 예언서가 예고한 ‘모성적 주권의 회복’에 숨겨져 있다.

옥황상제(玉皇上帝)는 도교와 한국 전통 무속에서 우주를 다스리는 가장 높은 신이며 천상계의 황제를 의미한다. 인간의 생사화복과 우주의 질서를 주관하는 존재로 받들어지며, 이 그림은 한국 전통 샤머니즘이나 도교에서 신앙의 대상으로 그려진 ‘무신도(巫神圖)’의 일종이다. 옥황상제가 중앙의 보좌에 앉아 있고, 주변에 일월성신(해, 달, 별의 신)과 여러 신장들이 보좌하는 형상을 하고 있다. 『남사고 비결』에서 언급한 ‘옥황상제의 딸’은 이러한 천상의 권위와 신성한 혈통을 지닌 구원자의 출현을 상징적으로 보여준다. 출처: Wikimedia Commons(Public Domain)

◆ ‘계룡산(鷄龍山)’ 예언의 실체: 鷄(어머니)와 龍(아버지)의 만남

한국의 비결서들이 공통으로 지목하는 한반도 통일과 구원의 상징은 ‘계룡(鷄龍)’이다. 많은 이들이 이를 충청도의 특정 지명으로만 해석해 왔으나, 섭리적 관점에서 볼 때 계룡은 남녀 하나님의 형상이 하나로 합쳐진 ‘참부모’를 상징한다.

동방을 상징하는 ‘계(鷄, 닭)’는 새벽을 알리는 어머니의 정성을, 천상의 권위를 상징하는 ‘룡(龍, 용)’은 아버지의 법도를 의미한다. 즉, 남북한의 대립이 날 선 두 ‘용(龍)’의 충돌이었다면, 통일의 길은 이 강인한 부성적 기틀 위에 모성적 유연함(鷄)이 결합하여 참부모의 위상을 회복하는 데 있다. 아버지가 뿌린 진리의 씨앗을 어머니가 사랑의 태(胎) 속에 품어 기를 때, 비로소 분단이라는 죽음의 골짜기에서 생명의 싹이 돋아나는 것이다.

◆ ‘옥황상제의 딸’ 강림: 동서양 예언의 완결적 통합

『남사고 비결』에는 인류 구원의 마지막 암호로 “옥황상제의 딸이 강림하여 천하가 한 가족을 이루리라(玉皇上帝之女 降臨 天下一家)”는 파격적인 예언이 등장한다. 이는 기존의 남성 중심 메시아관을 완전히 뒤집는 선언이다.

동양의 최고신인 옥황상제가 보낸 ‘하늘의 딸’은 기독교 요한계시록에 예고된 ‘해를 입은 여인’이자 ‘어린양의 신부’와 그 궤를 같이한다. 독생녀 참어머님은 바로 이 예언의 실체로서, 서양의 로고스(법도)와 동양의 자비(사랑)를 하나로 묶는 평화의 구심점이다. 아버지가 세운 집의 뼈대 위에 어머니가 온기를 채우듯, 독생녀의 현현을 통해 비로소 굳게 닫혔던 국경의 빗장과 이념의 벽이 녹아내리기 시작한 것이다.

◆ ‘십승지(十勝地)’의 완성: 한반도, 인류 한 가족의 본향으로

우리 조상들이 환란을 피할 안전한 곳으로 찾았던 ‘십승지(十勝地)’ 역시 더는 지리적인 피난처에 머물지 않는다. 예언서가 말하는 진정한 십승지는 독생자의 사명을 대신한 재림메시아와 독생녀가 참부모로서 승리하여 안착한 땅, 즉 ‘효정(孝情)’의 문화가 살아 숨 쉬는 곳을 의미한다.

참부모의 리더십을 통해 남과 북이 효정으로 하나 되는 과정은, 전 세계의 종교와 인종, 문화적 갈등을 해소할 수 있는 가장 완벽한 평화 모델을 제시한다. 이는 대한민국이 단순히 경제 강국으로 서는 것을 넘어, 하늘부모님의 뜻이 지상에 실현되는 이상세계, 즉 ‘천일국(天一國)’의 실체적 본향으로 거듭나는 과정이다.

민족의 예언이 가리키는 그날은 정치적 구호가 아닌, 잃어버린 ‘하늘 부모님’를 찾은 자녀들의 뜨거운 눈물이 땅의 현실과 맞닿을 때 비로소 완성된다. 이제 우리는 부성 문명이 남긴 갈등의 상처를 참부모의 합덕(合德)으로 치유하고, 인류 한 가족의 장엄한 서사를 완성하는 축복의 시대로 당당히 나아가야 한다.

서성종 작가(신학박사)

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