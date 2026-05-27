박은영 쌍둥이 언니 "박은영 돈 개념 없다" 현실 자매 폭로

박은영 셰프의 쌍둥이 언니가 "박은영은 돈 개념이 없다"고 했다.

박은영은 26일 개인 유튜브 채널 '밥은영'에서 쌍둥이 언니와 함께 결혼 전 추억을 쌓고자 캠핑장에 방문했다.

셰프 박은영. '밥은영' 유튜브 캡처

공개된 영상 속 쌍둥이 언니는 제부에게 짧은 영상 편지를 남겼다.

그는 "사실 은영이가 돈에 대한 개념이 별로 없다"며 "제부가 그런 부분을 살뜰히 잘 챙겨줬으면 좋겠다"고 했다.

이어 박은영과 쌍둥이 언니는 캠핑장에서 만났다. 이들은 텐트를 함께 설치하고 가재 매운탕을 끓여 먹었다.

PD가 "밥은영 본 적 있냐"고 묻자 쌍둥이 언니는 배우 구교환이 출연했던 에피소드를 언급했다.

그는 "구교환 씨 나왔을 때 한 번 봤다. 네가 그게 진짜 모습이 아닌데, (지금) 이게 진짜다"라고 했다.

이에 박은영은 "그분들과 있을 때가 진짜 모습이고, 너랑 있을 땐 기분이 항상 안 좋다"고 했다.

쌍둥이 언니는 "그 영상 보니까 약간 어이가 없더라"며 현실적인 자매 모습을 보여줬다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지