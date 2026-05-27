'삼체 판권 소유' 30대 억만장자 독살한 사업동료, 中서 사형집행

중국 게임업계 억만장자이자 넷플릭스 인기 공상과학(SF) 드라마 '삼체'의 판권 소유주를 독살한 전 임원에 대한 사형이 집행됐다.



27일 관찰자망 등 중국 현지매체와 영국 BBC방송 등에 따르면 게임회사 유주(游族·YOOZOO)의 창업자 린치 대표를 살해한 혐의로 변호사 출신의 쉬야오(45)에 대한 사형이 최근 집행됐다.

중국의 청년 억만장자 독살사건으로 사형이 집행된 쉬야오. 중국 매체 관찰자망 캡처

2018년 유주의 '삼체' 지적재산(IP) 관련 자회사인 '삼체우주'(三體宇宙) 최고경영자(CEO)에 올랐던 쉬 변호사의 살인사건은 중국 소설 '삼체'의 드라마화 계약 직후 불거진 사내 갈등으로 촉발됐다.



유주에 2017년 합류한 뒤 삼체 IP 관련 사업을 맡아온 그는 자신이 넷플릭스 계약 성사에 기여했음에도 사내에서 배제당했다는 생각에 앙심을 품은 것으로 알려졌다.



린 대표가 다른 임원들에게 사업을 맡기면서 쉬 변호사는 직위가 내려가고 급여도 삭감되자 치밀하게 범행 계획을 세웠다.



린 대표는 2020년 12월 쉬 변호사가 유산균이라며 건넨 알약 형태의 독극물을 먹은 뒤 9일간 입원 치료를 받다가 당시 만 39세 나이로 사망했다.



쉬 변호사가 다크웹을 통해 구입한 독극물에 대해 개와 고양이 등을 대상으로 테스트를 진행했다고 현지 매체들은 보도했다.



그는 2024년 유죄판결을 받았다. 그의 범행에 대해 법원은 "극히 비열하다"고 언급했다.



미국 인기 드라마 '왕좌의 게임'이 원작인 '왕좌의 게임 : 윈터이즈커밍' 제작 등으로 유명한 유주의 린 대표는 자산 평가 가치가 1조5천억원에 달하는 중국 내 대표적인 자수성가 청년 기업가로 꼽혔다.



생전에 그는 류츠신 작가의 삼체 3부작에 크게 매료돼 소설을 영상화할 수 있는 권한을 거액에 사들였다.



삼체는 2015년 아시아 최초로 'SF의 노벨문학상'이라 불리는 휴고상을 수상했으며 30개 가까운 언어로 번역됐다.



사형 집행 소식이 전해진 뒤 삼체우주 측은 전날 공식 소셜미디어 계정을 통해 "린 선생과 관련한 사건이 마침내 종결됐으며 정의가 드디어 실현됐다"고 밝혔다.



이어 "고인은 삼체 IP가 전 세계적으로 명성을 누리는 문화적 상징으로 성장하는 데 힘썼다"며 "회사의 모든 동료는 사법의 공정함에 감사하고 고인을 깊이 추모하며 유가족에게는 진심 어린 애도의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.

<연합>

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