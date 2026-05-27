‘범죄도시5’ 촬영 돌입… 광수대 팀장 된 마석도

한국 상업영화의 대표 흥행 프랜차이즈로 자리 잡은 ‘범죄도시’가 다섯 번째 작품 제작에 돌입했다. 에이비오엔터테인먼트는 ‘범죄도시5’가 24일 촬영을 시작했다고 27일 밝혔다.

‘범죄도시5’ 마동석·김재영. 에이비오엔터테인먼트 제공

‘범죄도시5’는 광역수사대 팀장으로 승진한 ‘마석도’가 신종 범죄 조직을 추적하는 이야기를 그린다. 시리즈의 간판인 배우 마동석은 마석도 역을 맡는 동시에 각본과 제작에도 참여했다. 배우 김재영은 윤계상·손석구·이준혁·김무열의 뒤를 잇는 새 빌런 ‘이강태’ 역을 맡았다.

이와 함께 서현우가 광수대 형사 역으로, 백현진이 광수대장 역으로 합류했다. 이학주는 범죄 조직의 조력자 역할을 맡는다.

전편 ‘범죄도시4’를 연출한 허명행 감독이 이번에도 메가폰을 잡는다. 무술감독 출신인 그는 시리즈 특유의 타격감 있는 액션 스타일을 구축해왔다.

2017년 첫선을 보인 ‘범죄도시’ 시리즈는 누적 관객 4000만명을 돌파하며 한국 영화계를 대표하는 장수 시리즈로 자리매김했다. 1편은 688만명, 2편 1269만명, 3편 1068만명, 4편은 1150만명의 관객을 동원했다.

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