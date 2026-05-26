정청래 “정용진 회장, 맨입 사과로 끝날 일이 아님을 명심해야”

더불어민주당 정청래 대표는 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스코리아 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란 사과에 26일 “맨입 사과로 끝날 일이 아님을 명심하라”고 반응했다.

더불어민주당 정청래 대표가 26일 경기 여주시 가남파출소 앞에서 박시선 여주시장 후보 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

정 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “정 회장은 5·18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 진정성 있고 책임지는 조치를 취하기 바란다”며 이같이 쏘아붙였다. 그는 이보다 앞선 글에서는 “정용진 회장의 뒤늦은 사과를 보니 씁쓸하다”며 “그동안 극우적 언행을 봤을 때, 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 하는 의심을 지울 수 없다”고 지적했다.

진정한 사과는 ‘책임’과 ‘실천’이라며, 정 대표는 “상처받은 분들께는 턱없이 부족하다”고 정 회장의 실질적인 노력을 주문했다.

앞서 정 회장은 같은 날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “스타벅스 코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”고 고개 숙여 사과했다.

5·18 광주민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민 등을 언급하며 사과한 그는 “이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”며 “어떠한 변명도 하지 않고, 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”고 강조했다.

그러면서 “내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더 높이겠다”며 “오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다. 말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내서 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 정 회장은 다짐했다.

스타벅스 매장 근무자 등을 언급하고는 “자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”고도 했다. 5분간의 사과문 낭독에서 정 회장은 세 차례 허리 숙여 사과했다. 그의 직접 사과문 발표는 2024년 3월 회장 취임 후 처음이다.

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