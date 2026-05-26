비비, 우원재 ‘싸가지’ 디스 논란 해명…넉살 “듣고 찔린 ×이 잘못”

가수 겸 배우 비비가 피처링으로 참여한 래퍼 우원재의 신곡 ‘싸가지’를 둘러싼 디스곡 의혹에 대해 직접 해명했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘이넉살’에는 ‘차정원의 친구 비비를 만났습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘이넉살’ 캡처

영상에는 비비와 소속사 대표 타이거 JK가 출연해 진행자인 래퍼 넉살과 이야기를 나눴다. 넉살이 우원재와의 작업을 언급하자 타이거 JK는 “하지 마”라며 급하게 말을 막아 웃음을 자아냈다.

비비는 “원재가 리스닝 파티에 나를 초대 안 했다”며 서운함을 드러냈고, 타이거 JK는 “원재가 너무 미안해했다”고 대신 설명했다.

우원재는 지난달 EP ‘mp3’를 발매했다. 비비가 피처링한 타이틀곡 ‘싸가지’는 공개 직후 직설적인 가사와 발매 시점 등을 이유로 일부 온라인 커뮤니티에서 래퍼 미노이를 겨냥한 디스곡 아니냐는 추측이 제기된 바 있다.

유튜브 채널 ‘이넉살’ 캡처

타이거 JK는 “그 곡은 꽤 오래 전에 녹음한 노래인데 최근에 누구 디스곡이라는 이야기가 나오더라”며 “원래 우원재가 오래전에 피처링을 부탁했던 곡이다. 당시 비비가 랩에 흥미를 느끼고 있어서 재미있게 작업한 것”이라고 설명했다.

이어 “특정 대상을 겨냥한 곡은 절대 아니다”라고 강조했고, 비비 역시 “그 곡 작업한 지 2년쫌 됐다”고 덧붙이며 최근 상황과는 무관한 곡이라고 부연했다.

그러자 넉살은 “하필 너무 뜨거운 시기에 나왔다. 괜히 누구 저격하는 것 아니냐는 오해를 산 것 같다”면서 “그런데 그건 논란도 아니다. 들어서 찔린 놈이 잘못”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘이넉살’ 캡처

이에 타이거 JK는 “대상도 없었고, 우리는 그냥 재미있게 만든 곡”이라며 거듭 선을 그으며 “모든 사람이 잘되고 행복했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

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