1500억원 굴리는 전략가 전지현, 스크린 밖에서 증명한 투자 법칙

11년 만의 스크린 복귀작 ‘군체’가 개봉 직후부터 가파른 흥행 가도를 달리며 극장가의 주도권을 장악했다. 압도적인 흥행 스코어 뒤에서 주연 배우의 행보가 본업을 넘어 현실의 투자 영역까지 뜨겁게 달구고 있다. 부동산 자산만 1500억원에 달하는 자본 시장의 큰손 전지현의 투자 전략은 영화 속 캐릭터와 닮아 있다. 생존을 위해 치열하게 데이터를 분석하던 권 박사처럼 현실에서도 빈틈없이 계산된 포트폴리오로 자신만의 거대한 경제적 영토를 확장 중이다. 대중의 시선이 스포트라이트에 머무는 사이 전지현은 차가운 수치의 세계에서 자신만의 승리 법칙을 증명해 왔다.

데뷔 30년 차, 대체 불가능한 존재감으로 스크린과 자본 시장을 동시에 장악했다. 영화 ‘군체’ 스틸컷

전지현이 자산을 다루는 방식은 극도로 단순하면서도 예리하다. ‘내가 사는 집은 요새처럼 안전하게 빌딩은 공격적으로’ 나누는 것이다. 최근 거주지로 택한 서울 성동구 성수동의 아크로서울포레스트 펜트하우스는 130억원 전액을 현금으로 매입했다. 주거 공간을 외부 경제의 풍파로부터 자신을 보호하는 견고한 성역으로 삼은 것이다.

반면 상업용 부동산은 대출을 적극적으로 활용한다. 은행에서 빌린 돈을 지렛대로 자본의 효율을 극대화하는 방식이다. 지킬 곳은 단단히 잠그고, 늘릴 곳은 과감하게 베팅하는 투트랙 전략이다. 이 전략의 방점은 무리한 빚내기가 아니다. 130억원이라는 거액을 현금으로 집행할 수 있는 유동성을 확보해 둔 덕분이다. 대출 시장에서는 은행이 먼저 돈을 빌려주고 싶어 하는 슈퍼 우량 고객의 지위를 누리며 낮은 금리로 레버리지를 일으키는 구조다.

현재 전지현이 보유한 상업용 부동산은 총 5채다. 2022년 505억원에 매입한 강서구 등촌동 상가를 포함해 강남 삼성동과 용산 이촌동에 알짜 자산을 보유 중이다. 올해 2월에는 성수동 아뜰리에길 인근 건물 2채와 필지를 468억원에 추가로 사들였다. 이 과정에서 약 280억원을 대출받았다. 이는 자산 가치를 깎아먹는 소비성 부채가 아니다. 우량 자산을 확보해 미래 수익을 극대화하는 전략적 자본의 활용이자 자산 규모 대비 충분히 감당 가능한 수준의 레버리지라는 것이 업계의 공통된 분석이다.

유행의 중심지인 성수동 아뜰리에길의 잠재력을 포착해 자신만의 경제적 영토를 넓혀가는 중이다. 네이버부동산

‘군체’가 누적 관객 477만 명을 돌파하며 흥행 기록을 경신하는 것과 마찬가지로 그녀의 부동산 투자 역시 거침없는 확장세를 보인다. 사람들이 몰리는 큰길가보다는 곧 상권이 번질 가능성이 높은 이면 도로를 먼저 찾아내는 안목이 돋보인다. 건물 사이사이에 낀 땅까지 한꺼번에 매입해 활용도를 높인 것을 보면 부동산의 미래 가치를 꼼꼼히 설계하는 프로 투자자의 선구안이 드러난다. 이번 성수동 매입 역시 기존 자산과 시너지를 내는 거점 확장의 성격이 강하다. 이는 전지현이 데이터와 현장의 흐름을 결합해 한발 앞서 미래를 투영하고 있음을 방증한다.

운에 기댄 베팅이 아니다. 차가운 수치와 시장의 흐름을 조합해 도출해낸 철저한 계산의 결과다. 영화 스틸컷

자산의 정리 방식은 과거와 현재가 다르지 않다. 강남구 논현동 빌딩과 삼성동 자택을 매각해 140억원과 55억원의 차익을 챙겼던 것이 대표적이다. 수익이 목표치에 도달하거나 성장이 정체되었다고 판단되면 미련 없이 처분하고, 성수동이나 등촌동 같은 신흥 성장 지역으로 자금을 옮기는 방식을 택했다. 최근 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에서 “주식은 목표 수익이 나면 바로 판다”고 밝혔듯 부동산 역시 시장의 기대심리에 휩쓸려 타이밍을 놓치지 않는다. 남들이 버티기에 급급할 때 자신만의 기준선으로 수익을 확정 짓고 다음 단계로 이동하는 모습은 냉정하게 자신의 자산을 통제하는 경영자와 다를 바 없다.

전지현에게 부동산은 유산이 아니라 철두철미한 성장 도구다. 고인 자산은 과감히 매각해 가능성이 높은 곳에 재투자하는 방식은 대기업의 사업 재편과 닮았다. 실현 시세차익만 200억원에 육박한다는 점은 그녀의 투자가 운이 아닌 면밀한 전략의 산물임을 증명한다. 모두가 관망할 때 조용히 들어갔다가 가치가 오르면 빠져나오는 역발상 투자를 반복한 것이 성공의 핵심이다.

영화 속 전지현이 감정을 배제하고 데이터로 해답을 찾듯 현실의 투자에서도 그녀는 시장 유행에 휩쓸리지 않는 주체적인 태도를 보인다. 본업인 연기와 부업인 투자 영역에서 롱런하는 비결은 간단하다. 표면적인 모습에 취하지 않고 주거의 안정성과 상업의 공격성을 스스로 통제하는 경영자적 태도에 있다.

화려한 톱스타의 이면에는 끊임없이 자신을 절제하는 자기 통제력이 자리하고 있다. 지오다노 제공

단순히 ‘스타’라는 수식어만으로는 그녀의 삶을 온전히 설명할 수 없다. 흔히 톱스타라면 사생활이나 겉치레를 떠올리지만, 냉철한 자기 관리와 시장 분석으로 채워진 시간은 박스오피스 정상과 1500억원대 자산을 지탱하는 토대가 되었다. 데이터와 원칙을 신뢰하는 모습이야말로 우리가 전지현에게서 배워야 할 투자의 본질이다. 그녀는 스타이기 전에 판을 읽을 줄 아는 전략가다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지