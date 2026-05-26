GS칼텍스 노사, 방과후아카데미 후원금 전달 ‘20년 아름다운 동행’

GS칼텍스 노사가 지역 청소년들의 안전한 방과후 생활과 건강한 성장을 돕기 위해 20년째 따뜻한 나눔을 이어가고 있어 지역사회에 귀감이 되고 있다.

GS칼텍스는 26일 여수청소년수련관 어울마당에서 여수YMCA, 전남사회복지공동모금회와 함께 ‘해솔청소년 방과후아카데미 지원금 전달식 및 20주년 기념식’을 개최했다고 밝혔다.

GS칼텍스와 GS칼텍스노동조합이 여수지역 청소년들의 다양한 진로 및 진학체험과 심리 프로그램, 문화·역사 탐방 등 다양한 활동을 지원하기 위해 마련한 후원금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. GS칼텍스 제공

이날 기념식에는 장대익 GS칼텍스 노동조합위원장, 김종은 GS칼텍스 상무, 정금호 여수YMCA 이사장, 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장 등 관계자 20여 명이 참석했다. 행사는 지난 20년간의 운영 성과와 발자취를 돌아보는 사업 보고를 시작으로 후원금 전달식과 감사패 전달 순으로 진행됐다.

이번에 전달된 지원금 2000만원은 GS칼텍스 노동조합원들이 자발적으로 모은 사회봉사기금에 회사가 동일한 금액을 기부하는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 조성돼 의미를 더했다. 기탁된 후원금은 전남사회복지공동모금회를 통해 여수YMCA 청소년수련관에 전달되며, 저소득·다문화·다자녀 가정 등 방과 후 돌봄이 필요한 지역 청소년들을 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영에 전액 사용된다.

올해로 20주년을 맞이한 ‘해솔청소년 방과후아카데미’는 2006년 첫걸음을 뗀 이후 안전귀가, 균형급식, 심리상담, 진로체험 등을 제공해 온 GS칼텍스 노사의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 특히 국비와 시비에 기업의 후원이 결합된 성공적인 ‘민관 협력형 청소년 돌봄 모델’로 자리 잡으며 지역 내 돌봄 사각지대를 밝히는 든든한 울타리 역할을 해왔다는 평가를 받는다.

장대익 GS칼텍스 노동조합위원장과 김종은 상무는 “해솔청소년 방과후아카데미가 20년 동안 지속될 수 있었던 것은 임직원들의 자발적인 나눔 의지와 지역사회의 긴밀한 협력이 있었기 때문”이라며 “앞으로도 미래의 주역인 청소년들이 꿈과 희망을 잃지 않고 건강하게 자라날 수 있도록 노사가 합심해 든든한 버팀목이 되겠다”고 입을 모았다.

한편, GS칼텍스 노사는 상생의 노사문화를 바탕으로 이번 방과후아카데미 외에도 ‘맞춤형 학습교실’, 임직원 참여형 소액기부 캠페인인 ‘천원의 행복’ 등 다채로운 사회공헌 활동을 전개하며 지역사회 상생 발전에 앞장서고 있다.

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