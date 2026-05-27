타비오·휴먼스케일, 양평 ‘천사의 집’서 봉사활동 진행

사진=타비오코리아 제공

프리미엄 양말 브랜드 타비오코리아와 인체공학 가구 브랜드 휴먼스케일코리아가 경기도 양평의 장애인 복지시설을 찾아 봉사활동과 물품 기부를 진행했다. 일본의 장인정신과 기술력을 내세운 프리미엄 양말 브랜드 타비오코리아(이하 타비오)가 글로벌 인체공학 가구 브랜드 휴먼스케일코리아(이하 휴먼스케일)와 함께 나눔 활동을 진행했다.

양사는 최근 경기도 양평의 장애인 복지시설 ‘천사의 집’을 찾아 봉사활동과 물품 기부를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 취약계층을 지원하자는 취지로 성사됐으며, 파트너사인 티앤제이인터네셔널 임직원들도 함께 참여했다.

이날 임직원들은 시설 청소와 주변 환경 정비에 참여했다. 시설 거주인들과 교류하는 시간도 가졌다.

전달된 기부 물품에는 양사 제품과 생활용품이 포함됐다. 타비오는 시설 거주인들이 사용할 수 있는 양말을 지원했으며, 휴먼스케일은 생활용품을 전달했다.

타비오와 휴먼스케일 관계자는 “직원들의 진심이 담긴 양말과 생활용품이 소외된 이웃들에게 작은 위로와 기쁨이 되길 바란다”며 “두 브랜드의 협력으로 더욱 풍성한 나눔이 가능했던 만큼, 앞으로도 주변을 돌아보고 기업의 사회적 책임을 다하는 상생의 행보를 이어갈 것”이라고 전했다.

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