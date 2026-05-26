최외출 영남대 총장, 세계혁신대학랭킹 리더십 세계 4위

영남대는 최근 대만 국립치난대에서 열린 제6차 한자대학동맹(HLU) 컨퍼런스에서 발표한 세계혁신대학랭킹에서 ‘학생 교류 및 개방성’ 분야 세계 3위와 ‘비전적 리더십’ 분야 세계 4위에 올랐다고 26일 밝혔다.

세계혁신대학랭킹은 한자대학동맹 컨퍼런스를 통해 2020년부터 순위를 발표해 오고 있다. 대학의 혁신 프로그램을 사례별로 정성평가하여 순위를 발표한다. 대학의 전통적인 학문적 성과뿐만 아니라 산업과 사회적 요구에 부응하고 혁신적이고 실질적인 성과를 바탕으로 평가하는 것이 특징이다.

영남대학교 전경.

올해는 전 세계 96개국, 1927개 대학의 1만3211개 사례를 평가했다. 이 가운데 영남대는 비전적 리더십 분야와 학생 교류 및 개방성 분야에서 글로벌 최상위권 대학에 올랐다.

영남대는 리더십 분야에서 최근 3년간 꾸준한 상승세를 이어오며 세계 최상위권으로 올라섰다. 2024년 세계 35위에서 지난해 세계 23위로 상승한데 이어 올해 세계 4위로 도약했다.

영남대 관계자는 “리더십 분야 세계 4위에 오른 배경에는 글로벌 사회공헌 가치를 기반으로 한 최외출 총장의 혁신 리더십이 대학 운영 전략 전반에 걸쳐있기 때문이다”고 평가했다.

최 총장은 새마을운동과 한국의 발전경험을 학문으로 체계화해 정립한 새마을학을 UN 지속가능개발목표와 ESG(환경·사회·지배구조), ODA(공적개발원조)와 결합해 대학 운영에 적용했다. 새마을운동의 가치를 빈곤과 불평등, 환경 문제 등 현대적 글로벌 과제 해결 프레임으로 재해석하고 이를 교육·연구는 물론 개도국 발전 모델과 국가 간 국제협력으로 확장했다는 평가다.

학생 교류 및 개방성 분야도 같은 맥락에서 세계 3위에 오르며 세계 최고 수준임을 인정받았다. 영남대는 학생의 전공 역량과 글로벌 경쟁력을 동시에 끌어올리는 전방위적 교육 지원 체계를 구축했다. 학생 주도 전공 연계 해외 현장 연구와 글로벌 캡스톤 디자인 등 실천형 프로그램을 통해 전공 지식을 실제 문제해결 능력으로 확장하도록 지원하고 있다.

최 총장은 “리더십과 학생 교류 및 개방성 분야에서 세계 최상위권 성과를 거둔 것은 사회공헌 가치에 기반을 둔 대학 운영 혁신과 학생 중심 교육체계가 국제적으로 인정받은 것”이라며 “새마을학을 기반으로 한 글로벌 공공가치 창출과 학생 중심의 대학 운영 원칙은 대학의 글로벌 경쟁력과 신뢰도를 지속적으로 높여 대학의 지속가능한 발전을 견인할 것”이라고 말했다.

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