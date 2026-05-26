靑 "정부, 서민경제 부담 엄중 인식"…김용범 '3高 발언' 진화

청와대는 26일 김용범 정책실장의 이른바 3고(高)는 경제 성공 비용이라는 언급과 관련, "정부는 현재 상황이 중소기업과 서민 경제에 상당한 부담으로 작용할 수 있음을 엄중히 인식하고 있다"고 밝혔다.



청와대 관계자는 "정부는 취약계층 금융지원 확대, 주요 품목 수급·물가에 대한 상시 점검 및 안정 조치, 부동산·외환시장의 안정적 관리 등을 차질 없이 추진하고 있다"고 거듭 강조하며 이같이 밝혔다.

김용범 정책실장. 연합뉴스

이 관계자는 "하반기 경제 성장전략과 내년도 예산안에 국민 부담 완화 과제들을 적극 반영할 예정"이라며 "예상 리스크를 선제적으로 관리할 수 있는 대응 체계도 마련할 계획"이라고 전했다.



청와대의 이런 입장은 김 실장의 발언을 두고 야권의 공세가 거세지자 김 실장 발언의 진의를 왜곡해서는 안 된다며 진화하는 차원으로 풀이된다.



지나친 낙관론을 펴거나 일부러 긍정적인 해석만 부각한 것이 아닌, 엄중한 문제 인식 아래 상황을 바라보며 정교하게 대책을 살피고 있다는 게 청와대 측의 설명이다.



앞서 김 정책실장은 전날 "고금리·고물가·고환율은 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지