김동욱, 채정안 연락男 대부분 "연하였다"

배우 김동욱과 채정안이 오랜 우정을 바탕으로 솔직한 입담을 주고받으며 웃음을 안겼다.

지난 25일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’의 영상 ‘채정안 김동욱 [짠한형 EP.146] 미리 보는 동엽신 환갑잔치’에는 두 사람이 함께 출연해 서로의 연애 스타일과 일상을 언급했다.

‘채정안 김동욱 [짠한형 EP.146] 미리 보는 동엽신 환갑잔치’ 영상 캡처. 짠한형 신동엽

이날 김동욱은 채정안의 연애 이야기를 꺼내며 “남자 친구가 생긴 적이 있는지 모르겠다”고 언급했다. 그러면서 “철저한 건지, 제가 관심이 없었던 건지, 진짜 없던 건진 모르겠지만 ‘연락하는 사람이 있다’ 정도로만 말했다”며 “거의 다 연하였다”고 밝혔다.

갑작스러운 김동욱의 폭로에 채정안은 몸을 앞으로 기울며 웃음을 터뜨렸고, 신동엽은 “당연하지”라며 그를 위로하는 말을 건넸다.

이에 채정안은 과거 김동욱이 자신에게 충격적인 말을 한 일화를 전했다. 그는 코로나 시기에 그가 친구들과 자주 집에서 시간을 보냈다며 “동욱이가 합석하면 제 친구들이 항상 같이 가는데, 어느 날 진짜 진지하게 ‘진짜 남자 좋아하는 거 맞냐’고 묻더라”고 말했다. 이어 “좋아한다고 하면 뭔가 이뤄질 줄 알고 ‘당연하다. 나 남자 좋아한다’고 말했다”고 이야기 했다.

김동욱은 “채정안이 항상 여자 친구들하고만 어울리니까 그런 질문을 했던 것 같다”고 설명했다. 채정안도 “그가 진심으로 걱정한 건 아닌 거 같다”고 수습했다.

반대로 채정안도 김동욱의 연애사를 공개했다. 그는 “어느 순간 연락이 뜸해졌는데 나중에 알고 보니 여자친구가 생긴 상태였다”고 전했다. 이어 “주변 사람에게 여자친구와 잘 만나고 있다는 이야기를 들었다”며 당시를 떠올렸다.

두 사람은 티빙 드라마 ‘돼지의 왕’을 통해 가까워졌다고 전해진다.

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