'활동 중단' 키, 샤이니 멤버들에 명품 선물…"故 종현 갖다줄 것"

그룹 샤이니 키가 데뷔 기념일을 맞아 멤버들에게 선물을 전달했다.

25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 '빛돌이들 18번째 생일 축하해'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 키는 샤이니 데뷔 18주년 기념일을 앞두고 멤버들을 위해 명품 주얼리를 준비했다.

그는 "하나는 종현이 형 가져다 줄 것"이라며 고(故) 종현을 챙기는 모습으로 먹먹함을 자아냈다.

키가 준비한 선물을 받은 태민은 "이 성의가 아주 감동적이다. 딱 보니까 누구한테 부탁해서 산 게 아니라 직접 고른 디자인"이라고 말했고, 키는 "이거 기부도 되는 것"이라고 의미를 더했다.

선물을 주얼리로 고른 이유에 대해선 "기억할 수도 있고 의미가 있는 것을 고민해 정했다"며 "데뷔도 같이 기념하면서 조금이나마 남들에게 도움이 될 수 있는 그런 걸 하면 의미가 있을 거라 생각해서 정했다"고 밝혔다.

선물을 준비한 과정도 직접 설명했다.

키는 "요즘 콘서트 때문에 거의 매일 연습하고 있다. 데뷔 기념일에 선물을 해주고 싶다는 생각을 했다"며 "서프라이즈라는 말을 붙이기엔 낯간지러워서 화끈하게 사서 주려고 했다. 3개월 할부로 샀다"고 밝혔다.

데뷔 18주년을 맞이한 소감도 전했다. 키는 "누군가에게는 성인인 나이일 수도 있는데 긴 시간 같이 와줘서 그리고 새롭게 좋아해 주시는 분들 포함해서 꾸준한 응원 보내주시는 거 진심으로 감사드린다"고 말했다.

그러면서 "호들갑 떨면서 크게 생각한다기보다는 매년 맞는 기념일처럼 행복하게 지나갔으면 좋겠다. 저희는 콘서트 준비에 돌아가서 당연하게 무대에 서고 노래하겠다"고 덧붙였다.

앞서 키는 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이모 씨에게 집에서 진료받은 사실을 시인하며 지난해 12월 출연 중인 모든 프로그램에서 하차했다.

<뉴시스>

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