김용남 대부업체 논란 파장… 野 공세 속 조국 “민주당이 ‘결자해지’” [6·3의 선택]

6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거 경기 평택을에 출마한 더불어민주당 김용남 후보 대부업체 운영 의혹의 파장이 커지고 있다. 평택을에서 민주당과 함께 ‘3강’ 구도를 보이는 조국혁신당, 국민의힘이 사퇴 공세를 높이는 상황에서 김 후보는 “과도한 네거티브는 유권자의 올바른 판단을 흐릴 뿐 아니라 정치 품격도 떨어뜨릴 수 있다”며 정치공세라고 반박했다.

김 후보 캠프는 25일 입장문을 내고 “자극적인 프레임으로 유권자 판단을 흐리는 정치공세”라며 이같이 밝혔다. 주말 사이 김 후보가 동생 이름으로 차명 대부업체를 운영하며 큰 수익을 거뒀다는 의혹이 제기되자 김 후보는 자신 명의로 대부업체를 운영한 것은 맞아도 동생 법인의 자회사를 ‘떠맡은’ 것이고 어떤 수익도 보지 않았다고 주장했다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보가 25일 경기도 평택시 오성면 평택농업생태원에서 관계자와 대화하고 있다. 연합뉴스

이날도 김 후보 캠프는 “동생이 운영하던 회사가 심각한 금전문제와 복잡한 법률소송으로 경영위기에 처하자 형제로서 돕고 사태를 해결하기 위해 2020년쯤 부득이하게 지분을 인수했다”며 “김 후보는 해당 업체로부터 단 한 차례의 배당·급여·수익도 받은 사실이 없다”고 밝혔다.

김 후보 측은 “이번 사안은 후보 가족의 오랜 아픔과도 연결된 조심스러운 문제”라며 “가족 간 아픔과 갈등이 얽힌 사안까지 선거 과정에서 자극적으로 소비되거나 정치적 공격의 소재로 활용되는 일은 자제돼야 한다”고 했다.

민주당 조승래 총괄선대본부장(사무총장)은 입장문 발표 뒤 기자간담회를 개최하고 “핵심은 불법성 여부인데 불법행위라고 단정할 것을 찾지 못한 것 아니냐”며 “의혹 제기는 있었지만 불법으로 판단할 만한 근거가 취약하지 않나라는 생각을 현재까지 가지고 있다”고 말했다.

반면 혁신당 조국 후보 측은 김 후보가 거취를 숙고해야 한다며 연일 압박 중이다. 조 후보는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 “공직자에 대한 국민의 눈높이에 전혀 맞지 않다”고 지적했다. 조 후보는 “민주당이 자랑스럽게 김 후보를 ‘아무 문제가 없는 후보’라고 말할 수 있냐”며 “빨리 책임 있는 정당이고 집권여당이고, 민주개혁 진영의 맏형 정당이면 결자해지해야 한다”고 말했다.

국민의힘 유의동 후보도 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 차명 대부업 운영 의혹과 관련해 김 후보를 고발하겠다고 밝혔다. 유 후보는 “국회의원이 되겠다는 사람이 고혈을 빠는 고리 대부업에 손을 댔다는 것도 놀랍지만 그 사실을 숨기기 위해 차명으로 운영했다니 정말 경악할 일”이라며 “김 후보는 후보직에서 즉각 사퇴하고 이재명 대통령과 민주당 역시 김 후보의 의혹에 대해 더 이상 침묵하지 말고 진실을 밝히라”고 밝혔다.

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