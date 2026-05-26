스벅 믿고 협업했는데… 카드사들 ‘긴장’

스타벅스가 ‘탱크데이’ 마케팅으로 5·18 광주 민주화운동을 모욕했다는 논란이 커지면서 제휴 상품을 내놓았거나 준비 중인 카드사들도 긴장하고 있다. 제휴사 리스크를 떠안아야 하는 상업자표시신용카드(PLCC) 상품의 한계가 드러났다는 지적이 나온다.



25일 카드업계에 따르면 스타벅스와 PLCC를 출시한 카드사들은 소비자 불매운동 등 사태 여파를 예의 주시하고 있다. PLCC는 카드사가 스타벅스·무신사 등 특정 기업과 제휴해 집중 혜택을 제공하는 상품이다. 스타벅스 제휴 카드를 내놓은 한 카드사 관계자는 “현재까지 고객들의 카드 해지 같은 움직임이 뚜렷하지는 않은 상황”이라며 “고객 반응을 세심하게 살피면서 상황을 모니터링하고 있다”고 전했다.

스타벅스의 '탱크데이' 마케팅 논란이 이어지고 있는 25일 서울 시내 한 스타벅스 매장 모습. 뉴시스

스타벅스는 지난 6년간 현대카드와 단독 파트너십을 이어오다 지난해 하반기부터 다수 카드사와 제휴를 맺었다. 우리카드는 지난달 스타벅스와 상업자표시신용카드(PLCC)인 ‘스타트래블 우리카드’를 출시했다. 이 카드는 전세계 스타벅스에서 리워드 ‘별’ 적립이 가능해 출시 한 달 만에 약 1만장이 발급됐다. 삼성카드도 이용금액에 따라 별을 적립하는 ‘스타벅스 삼성카드’를 지난해 9월 내놓았다.



신한카드는 최근 스타벅스와 업무협약을 체결하고 상반기 내 카드 출시를 목표로 준비해왔다. 신한카드는 내부 상품개발 속도와 이번 사태 여파 등으로 상반기 출시가 어려운 것으로 전해졌다. 다만, 세 카드사 모두 기존 계약을 재검토하는 단계는 아닌 것으로 알려졌다.



최근 카드사들은 가맹점 수수료 인하, 카드론 규제 등으로 본업에서 수익성 확보가 어려워지자 다양한 업종과 제휴해 PLCC를 선보였다. PLCC를 통해 카드사는 인기 브랜드의 고객을 회원으로 확보해 안정적인 매출 기반을 마련할 수 있고, 상대 브랜드는 고객 이탈 방지와 혜택 확대가 가능하다.



반면 PLCC는 스타벅스처럼 상대 브랜드가 논란에 휩싸이면 카드사로 불똥이 튈 수도 있다. 한 카드사 관계자는 “고객 신뢰와 브랜드 가치를 고려해 신중하고 책임감 있게 대응할 계획”이라고 전했다.

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