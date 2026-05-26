공공연구기관 이공계 박사 초봉 4800만원… ‘삼전닉스’ 수억 성과급과 대조

국내 공공연구기관에 정규직으로 취업한 이공계 신입 평균 연봉은 3900만원, 박사 평균 연봉은 4800만원 수준인 것으로 조사됐다. 최근 삼성전자가 사업부별로 수억원대 성과급을 지급하기로 하면서 임금 격차 논란이 불거졌는데, 과학기술계 인재 양성을 위한 처우 개선에 집중해야 한다는 목소리가 나온다.



25일 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 ‘2024 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사’ 보고서를 보면 2024년 기준 박사 연평균 급여는 공공연구기관 4790만원, 기업 5080만원, 대학 6060만원이었다.

사진=게티이미지뱅크

연평균 급여는 세금 공제 전 기본급과 수당, 상여급, 성과급 등을 합산한 것으로 연구기관에서 근무하는 이공계 박사(대학교수 제외)는 평균 5000만원가량의 초봉을 받는 셈이다. 이공계 전체 학위로 넓히면 신입 초봉 평균은 공공연구기관 3900만원, 기업 4000만원, 대학 5200만원 수준으로 나타났다. 3년 전과 비교하면 신입 연평균 급여 상승률은 기업이 17%로 가장 높았고, 공공연구기관 6.5%, 대학 5.3% 순이었다.



공공연구기관 중 경쟁률이 가장 높은 국가과학기술연구회(NST) 산하 23개 정부출연연구기관의 박사 초봉도 같은 기간 평균 5631만원에 머물렀다. 박사 학위 취득 후 무경력자를 기준으로 집계했고, 수당은 제외한 수치다. 공공연구기관도 인력 확보가 어려운 이유로 ‘보상’을 꼽았다. 공공연구기관의 43.8%가 ‘임금과 복리후생 등 물질적 보상 제공’ 문제를 인력을 유인하는 데 가장 큰 애로사항으로 봤다.



정부가 다음 달 이공계 인재 육성 정책 방향을 담은 제5차 과학기술 인재 육성·지원 기본계획을 발표하는 가운데 과학기술계에선 연구직 처우 개선에 힘써야 한다는 지적이 잇따른다. 삼성전자 성과급 지급을 계기로 노동시장 임금 격차 논란이 커진 데 따라 연구직 보상 체계를 강화해야 한다는 목소리에도 힘이 실린다.

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