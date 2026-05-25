손흥민, 슈팅 7개에도 무득점… 리그 골 없이 월드컵으로

미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC의 손흥민(사진)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 치른 마지막 소속팀 경기에서도 리그 마수걸이 득점포를 가동하는 데 실패했다.



LAFC는 25일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026 MLS 15라운드 홈경기에서 1-0으로 승리했다. 이날 승리로 리그 3연패를 끊고 승점 3을 보탠 LAFC는 승점 24(7승3무5패)가 돼 서부콘퍼런스 5위로 올라섰다. 시애틀은 승점 24(7승3무3패)에 그대로 머물러 LAFC에 다득점(24-17)에서 밀려 6위가 됐다.



이날 경기는 손흥민과 시애틀의 베테랑 센터백 김기희가 모두 선발 출전해 ‘코리안 더비’가 성사됐다. LAFC의 중앙 스트라이커로 출격한 손흥민은 풀타임을 소화하며 슈팅 7개를 날렸지만 골을 기록하지 못했다. 올 시즌 MLS 리그 14경기에 출전해 골 없이 도움만 9개를 기록한 채 ‘홍명보호’에 합류하게 됐다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8경기에선 2골 7도움을 기록했다. 기다리던 골이 터지지 않았을 뿐 과감한 드리블 돌파 3회와 결정적 패스 1회 등 전반적인 몸놀림은 좋았던 손흥민이다. 0의 행진이 길어지던 이날 경기의 결승골은 후반 41분 나왔다. 타일러 보이드가 문전으로 크로스를 올리자 쇄도하던 티모시 틸먼이 슬라이딩 슈팅으로 마무리하며 골대 왼쪽 구석에 꽂아 넣으며 리그 최소 실점의 시애틀 수비진을 무너뜨렸다.



이제 손흥민은 홍명보호의 사전 캠프가 진행되고 있는 유타주 솔트레이크시티에 합류해 생애 네 번째 월드컵 준비에 돌입한다.

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