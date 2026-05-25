유실물 탐색 서비스, 인천공항 ‘AI-PORT 공모전‘ 대상

인천공항의 ‘AI-PORT 대국민 아이디어 공모전’에서 유실물 탐색 서비스가 대상을 차지했다.

인천국제공항공사는 최근 ‘인천공항 에이아이 포트(AI-PORT) 대국민 아이디어 공모전 시상식’을 개최했다고 25일 밝혔다.

지난 21일 인천국제공항공사 회의실에서 진행된 ‘AI-PORT 대국민 아이디어 공모전’ 시상식에서 인천국제공항공사 서은정 AX혁신실장(앞줄 오른쪽에서 세번째)이 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다.

공사는 인천공항에 인공지능(AI) 기술을 적극 도입하고 국민이 원하고 체감할 수 있는 혁신을 실현하기 위해 3월부터 약 4주간 ‘인천공항 AI-PORT 대국민 아이디어 공모전’을 진행했다.

특히 인천공항의 △여객 서비스와 △안전 분야에 접목할 수 있는 참신한 AI 활용 아이디어를 중점적으로 모집했다.

참여 대상에 따라 2개 세션(일반 국민, AI 스타트업)으로 나눠 공모를 진행한 결과 총 443건의 아이디어가 접수됐다. 내·외부 전문가와 국민 참여 심사를 거쳐 총 9건의 우수작을 선정했다.

일반 국민이 참여한 ‘세션 1’의 대상은 ‘스마트 AI 인천공항 유실물 탐색 서비스’가 차지했다. 단 1장의 사진만으로 인천공항 내 유실물을 식별하고 후보군을 제시해 주는 서비스로 타 공공시설로의 확장성과 국민 편의성 향상 측면에서 좋은 평가를 받아 상금 300만 원과 사장 표창을 수상했다.

AI 스타트업이 참여한 ‘세션 2’의 대상에는 ‘Edge AI(엣지 에이아이) 기반 셔틀트레인 통합 안전 관제 시스템’이 선정됐다. 셔틀트레인 승강장의 위험도를 예측하고 고위험 작업 구간을 실시간 감독하는 기술로, 높은 실현 가능성을 인정받아 인천공항 내에서 직접 기술을 검증할 수 있는 PoC(기술실증) 기회까지 주어질 예정이다.

Edge AI는 폐쇄회로(CC)TV 등 기기 자체에서 데이터를 처리하고 판단하는 인공지능 기술을 의미한다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 공모전은 국민의 다양한 시각과 창의적인 아이디어를 들을 수 있는 의미 있는 기회였다”며 “우수한 아이디어들을 공항 운영 전반에 적극적으로 반영하여 국민 모두가 체감할 수 있는 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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