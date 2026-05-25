李 대통령 지지도 59.3%로 소폭 하락…“삼전 성과급·보수층 결집 영향”

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 하락세로 전환됐다는 여론조사 결과가 25일 나왔다.

이재명 대통령이 24일 서울 종로구 조계사에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18∼22일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 59.3%로 집계됐다. 직전 조사보다 1.2%포인트(p) 하락한 수치다.

부정 평가는 36.1%로 직전 조사보다 1.0%p 올랐고, ‘잘 모름’ 응답은 4.7%였다.

이 대통령 지지도는 5월 1주차 59.7%, 5월 2주차 60.5%로 상승세를 보이다 다시 하락 전환했다.

리얼미터는 “삼성전자 파업 관련 긴급조정권 발동 시사와 5·18 ‘탱크데이’ 논란 공개 질타 등으로 긍정 평가가 상승하는 모습을 보이다 삼성전자 성과급 타결을 둘러싼 부정적 보도 확산, 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시와 함께 보수층 결집이 강화돼 (지지도가) 하락세로 전환됐다”고 분석했다.

지역별로는 대구·경북(46.6%)에서 지지도가 전주 대비 7.1%p 하락했다. 인천·경기(60.4%·3.7%p↓), 부산·울산·경남(54.5%·1.1%p↓)에서도 하락세를 보였다.

반면 대전·세종·충청(64.1%·5.1%p↑)과 서울(53.4%·1.2%p↑)에서는 상승했다.

연령대별로는 50대(71.4%·5.4%p↓), 70대 이상(51.2%·3.2%p↓), 30대(47.9%·1.3%p↓)에서 지지도가 떨어졌다. 20대는 51.3%로 4.0%p 상승했다.

이념 성향별로는 중도층 지지도가 60.0%로 전주보다 3.2%p 하락했고, 보수층은 29.3%로 1.3%p 낮아졌다.

지난 21∼22일 전국 18세 이상 1004명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.5%, 국민의힘이 33.3%를 기록했다.

민주당은 전주 대비 1.7%p 상승했고 국민의힘은 0.2%p 하락했다. 양당 격차는 지난주 12.3%p에서 14.2%p로 벌어졌다.

조국혁신당은 3.4%, 개혁신당은 3.2%, 진보당은 2.3%로 각각 집계됐다.

이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.7%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.3%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지