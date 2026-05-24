美·中 회담서 ‘다카이치 소환’… 시진핑 때리자 트럼프는 두둔

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 악화한 중·일 관계가 최근 열린 미·중 정상회담에서 의제로 다뤄졌다고 요미우리신문이 24일 일본 정부 관계자들의 말을 인용해 보도했다. 시진핑 중국 국가주석이 다카이치 총리를 거명하며 날을 세우자 도널드 트럼프 미국 대통령이 다카이치 옹호에 나섰다는 것이다.



보도에 따르면 시 주석은 지난 14일 중국 베이징에서 열린 회담에서 다카이치 총리와 라이칭더 대만 총통 두 사람을 콕 집어 이들이 지역 평화를 위협하고 있다고 주장했다. 그러면서 이들을 지원하지 말라고 트럼프 대통령에게 요구했다. 중국이 ‘독립세력’이라고 비난하는 라이 총통과 한데 묶어 다카이치 총리를 비난한 것은 미·일 동맹에 균열을 내려는 의도로 보인다고 요미우리는 풀이했다.

트럼프 대통령은 그러나 시 주석 말에 동조하지 않고 오히려 다카이치 총리는 ‘비난받을 만한 지도자가 아니다’라며 두둔했다고 한다. 트럼프 대통령은 지난 3월 백악관에서 열린 미·일 정상회담에서 “(일본과 중국이) 조금 긴장된 관계에 있는 것을 안다. 시 주석과의 회담에서 일본을 칭찬할 생각”이라고 한 바 있는데, 이 약속을 지킨 것이라는 해석이 나왔다. 트럼프 대통령은 방중 일정을 마친 15일 다카이치 총리와 통화하면서 미·중 회담 내용을 직접 설명했다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 15일(현지 시간) 베이징 중난하이에서 얘기를 나누며 산책하고 있다. AP연합뉴스

지난해 11월 문제의 ‘대만 유사’ 발언 후 트럼프 대통령의 명시적인 지지 의사 표명이 없어 긴장했던 일본은 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 일본 정부 고위관계자는 “트럼프 대통령이 시 주석 앞에서 총리에 대한 신뢰가 묻어나는 발언을 해 줘서 일·미(미·일) 결속을 중국에 보일 수 있었다”고 평가했다.

반대로 중·일 간 냉각기는 장기화할 수밖에 없다는 전망이 확산하고 있다. 시 주석이 트럼프 대통령 면전에서 다카이치 총리에 대한 불만을 나타낼 정도로 반발이 크다는 것은 중·일 정상 간 담판을 통해 긴장 완화의 물꼬를 틀 가능성이 희박하다는 뜻이기 때문이다.



한편 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 21일부터 23일까지 중국 쑤저우에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 통상장관회의에서 중국을 겨냥해 희토류의 자의적 수출 규제 시정을 요구했다고 교도통신이 전했다. 그는 22일 만찬 자리에서 왕원타오 중국 상무부장(장관)과 만나 짧은 대화를 하기도 했다. 다카이치 총리 발언 이후 양국 장관 간 접촉은 이번이 처음으로 보인다고 아사히신문은 전했다.

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