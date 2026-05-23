경사노위, AI 노사상생위 출범…“AI 전환 대응과제 도출"

경제사회노동위원회가 인공지능(AI) 전환에 따른 일자리 구조 변화에 대응하기 위해 노사 위원회를 구성했다.

경사노위는 ‘AI 전환에 따른 노사상생 위원회’를 발족하고 제1차 전체회의를 22일 개최했다.

황덕순 AI 노사상생 위원회 위원장이 22일 서울 종로구 경제사회노동위원회 대회실에서 AI전환에 따른 노사상생 위원회 발족 및 제1차 전체회의를 마친 뒤 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

황덕순 전 한국노동연구원 원장이 위원장이 맡았다. 위원회는 노동계 위원 3명, 경영계 위원 3명, 정부 위원 4명, 공익위원 6명 등 총 17명으로 구성됐고, 1년 동안 운영된다.

위원회는 AI 도입·활용 과정에서 제기되는 노동 현장의 요구와 쟁점을 공유하고, 디지털 전환 과정에서의 대응방안과 지원체계 구축 방향을 모색할 계획이다. 구체적으로 △AI 도입 및 활용의 영향과 실태 △노사 상생 AI 활용 및 직무변화 대응 방안 △AI 데이터 수집·활용 수용성 제고방안 △AI 전환 지원체계 구축 등을 논의한다.

황덕순 AI 노사상생 위원장은 “AI 기술을 우리 사회가 어떻게 받아들이고 이용할 것인지에 따라 일자리의 미래가 달라질 것”이라며 “노사가 상생하는 방향으로 직무와 일자리의 변화에 대응하고 교육훈련을 위한 노사정의 실효성이 있는 노력이 뒷받침돼야 할 것”이라고 강조했다.

또 “추상적인 찬반 논의에 머물지 않고 AI가 산업현장에서 어떻게 도입되고 활용되고 있는지, 노동자와 기업이 어떤 변화를 겪고 있는지, 어떤 제도적 보완 방안이 필요한지 살펴보는 데서 출발하겠다”고 했다.

김지형 경사노위 위원장은 “우리는 지금 인공지능 시대를 맞아 산업과 노동, 노사관계의 질서가 함께 재편되는 전환기에 서 있다”며 “AI 전환은 새로운 기회를 만들어내는 동시에 일자리 구조 변화와 제도적 대응이라는 과제를 동반한다”고 말했다.

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