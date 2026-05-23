광주변호사회 “스타벅스 진정성 있는 사과 없으면 법적 책임 추궁”

광주지방변호사회는 22일 스타벅스코리아의 ‘탱크 이벤트’와 관련해 경영진의 석고대죄를 촉구했다. 진정성이 있는 사과가 없을 경우 민형사상 책임 추궁 등 모든 수단을 강구하겠다고 했다.



광주변호사회는 이날 성명을 내고 “기업의 자유는 역사적 상처를 상품화할 자유가 아니다. 스타벅스는 조롱의 언어로 5·18을 소비했다”며 사과를 요구했다.

22일 광주 남구 한 스타벅스 매장 앞에서 오월어머니집 김형미 전 관장을 비롯한 5.18 유가족들이 '스타벅스 탱크데이' 마케팅을 규탄하는 1인 시위를 하고 있다. 뉴스1

이날 변호사회는 “5·18 기념일에 국가폭력의 상징인 '탱크'를 내걸고 고문치사 사건을 연상시키는 문구까지 사용했다”며 “몰랐다면 무지의 책임을 져야 하고, 알고도 했다면 그 죄책은 더 무겁다”고 주장했다.

변호사회는 또 “사과문 한 장과 책임자 교체만으로 이 사안을 종결하려 해서는 안 된다”며 “광고의 기획·검토·승인 전 과정도 투명하게 공개하라”고 강조했다.

광주변호사회는 스타벅스 측이 진정성을 더한 사죄와 재발 방지 대책을 내놓지 않는다면, 민·형사상 책임 추궁과 소비자운동 등 모든 수단을 검토하겠다고 덧붙였다.

스타벅스코리아는 5·18 46주년이었던 18일 판촉 행사를 열면서 1980년 계엄군의 학살을 떠올리게 하는 탱크, 1987년 6월 항쟁의 기폭제가 된 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱하는 듯한 ‘책상에 탁’ 등 문구를 써 국민적 공분을 샀다.

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