백수련, '100억 빚' 잔혹사…아들 김수현 25년 신용불량자 만든 사연

배우 백수련이 과거 무리한 사업 실패로 100억 원대의 빚을 지고, 이로 인해 아들이자 배우인 김수현이 오랜 시간 고통받았던 일화를 털어놓으며 깊은 자책감을 드러냈다.

백수련은 22일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 과거 방송계에서 퇴출당한 후 생계를 위해 시작했던 사업 잔혹사를 고백했다.

레스토랑과 미용 사업 등을 연이어 확장하던 그는 사기 사건에 휘말리며 집과 땅을 모두 잃었고, 이 과정에서 불어난 빚만 100억 원에 달했다고 밝혔다.

특히 이 과정에서 발생한 채무의 화살은 아들인 배우 김수현에게로 향했다.

백수련은 "아들 이름으로 낸 빚이 많았다"며 "아들이 그로 인해 25년이라는 청춘의 시간을 신용불량자로 보냈다"고 고백했다.

이어 "엄마만 잘 만났으면 더 좋은 배우가 됐을 텐데, 나 때문에 위축되고 허탈해진 것 같아 너무 안쓰럽다"며 눈시울을 붉혔다.

한편 백수련의 아들 김수현은 연극계와 스크린을 오가며 '올드보이', '부당거래' 등 다수의 작품에서 굵직한 연기를 선보인 실력파 배우다. 백수련은 현재 모든 사업을 정리하고 동업자와 함께 라이브 카페를 운영하며 삶을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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