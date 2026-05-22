"한 달에 1㎏씩 뺐다"…다영, 12㎏ 감량 비결 공개

그룹 우주소녀 출신 다영이 솔로 활동 이후 달라진 일상을 공개한다.

23일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능물 '전지적 참견 시점'에는 솔로 가수로 활동 중인 다영이 출연한다.

우주소녀 시절 막내 이미지로 사랑받았던 다영은 최근 강렬한 스타일과 분위기로 변신했다. 방송에서는 솔로 활동을 준비하며 달라진 그의 일상이 공개된다.

다영은 새벽 5시에 하루를 시작한다. 기상 직후 동기부여 영상을 본 뒤 영어 공부, 식사, 회사 A&R팀 피드백 확인, 미국 현지 포토그래퍼와의 화상 회의, 사진 셀렉 작업, 공복 운동 등을 이어간다.

이를 지켜본 매니저는 "활동 여부와 상관없이 늘 바쁘게 움직이는 스타일"이라며 "비활동기에도 다음 프로젝트 준비에 몰두한다"고 전한다.

솔로 데뷔 과정도 공개된다. 다영은 회사에 휴식을 위해 제주도로 간다고 말한 뒤 실제로는 홀로 미국으로 향해 음악 작업을 진행했다고 밝힌다. 이후 직접 만든 곡을 회사에 들려주며 솔로 프로젝트를 추진했다.

뮤직비디오 촬영 비하인드도 전한다. 다영은 촬영 중 우연히 펼쳐진 불꽃놀이 에피소드와 함께 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 딸 샤일로 졸리가 댄서로 참여했던 당시의 이야기를 공개한다.

다영은 꾸준한 자기관리로 12㎏을 감량했다고 밝힌다. 그는 한 달에 1㎏씩 체중을 줄였고, 현재는 생채소를 조미되지 않은 곱창김에 싸 먹는 식단을 유지 중이라고 전한다.

또 주변 사람들에게 채소 섭취를 권하고 영양제를 챙기는 등 건강 관리에 신경 쓰는 모습도 보인다.

<뉴시스>

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