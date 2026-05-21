월성본부, 경주 양남·감포서 100세 장수마을 축하행사 개최

한국수력원자력 월성원자력본부는 지난 19~20일 이틀간 경주시 양남면 신서리와 감포읍 전동리 마을회관에서 장수마을 축하행사를 열었다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 100세를 맞은 신서리 정준영 어르신과 전동리 오영순 어르신의 건강과 장수를 축하하고, 마을 주민들과 함께 장수마을의 기쁨을 나누기 위해 마련했다.

월성원자력본부가 감포읍 전동리 마을회관에서 장수마을 축하행사를 열고 있다. 월성본부 제공

행사에는 권원택 월성원자력본부장과 안철범 노조위원장을 비롯 장수 어르신과 가족, 마을 주민 등이 참석해 건강과 안부를 나누며 따뜻한 시간을 보냈다.

월성본부는 이날 100세 어르신들에게 축하 선물과 꽃다발을 전달했으며, 마을 주민들을 위한 잔치 음식도 지원했다. 이를 통해 세대 간 화합과 공동체의 의미를 함께 나누는 시간을 가졌다.

권원택(왼쪽) 월성본부장이 장수 어르신에게 축하 인사를 전하고 있다.

권원택 월성본부장은 "앞으로도 지역 어르신들에 대한 관심과 지원을 지속하고, 주민들과 함께하는 다양한 상생협력 활동을 통해 지역과 더욱 가까이 소통해 나가겠다"고 말했다.

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