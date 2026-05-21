비 대부분 그치고 기온 오름세…낮 최고 27도 [내일날씨]

금요일인 22일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 제주도에는 오전부터 오후 사이 비가 내리는 곳이 있겠고, 전남북서부에는 오후 한때 소나기가 지나겠다.

비가 내린 20일 서울 중구 을지로에서 시민이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

21일 기상청에 따르면 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지에는 22일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원동해안·산지 5~40㎜, 경북북부동해안·북동산지와 제주도 5㎜ 미만이다. 전남북서부에는 오후 한때 5㎜ 미만의 소나기가 내리겠다.

새벽에는 전남남해안과 경남권, 제주도에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 12~17도, 낮 최고기온은 17~27도로 평년(최저 10~15도·최고 22~27도)과 비슷하겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 14도, 인천 14도, 수원 14도, 춘천 13도, 강릉 13도, 대전 15도, 청주 15도, 광주 16도, 전주 16도, 대구 15도, 부산 16도, 제주 15도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 21도, 대전 25도, 청주 25도, 광주 25도, 전주 27도, 대구 23도, 부산 22도, 제주 22도로 예상된다.

21일 늦은 밤부터 22일 오전 사이에는 동해안과 남해안을 제외한 전국 대부분 지역에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기 주변 도로와 해안 교량에서는 안개가 짙게 끼는 곳이 있어 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

해상에는 강한 바람과 높은 물결이 이어지겠다. 풍랑특보가 발효된 동해중부해상과 동해남부북쪽해상은 22일까지 바람이 시속 30~60㎞로 강하게 불고 물결도 1.5~4.0ｍ로 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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