정청래 “李 지지자 다 투표 땐 압승”…장동혁 “대전서 이기면 전국서 승리” [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 여야 대표는 일제히 충청권으로 향했다. 역대 지방선거에서 ‘중원’ 민심을 잡은 정당이 지방권력의 주도권을 쥐는 흐름이 반복된 만큼 첫날부터 승부처 선점에 나선 것이다. ‘내란 심판론’을 앞세운 더불어민주당은 충남·북 도지사와 대전·세종시장 탈환을 노리고 있고, 국민의힘은 ‘정권 심판론’으로 맞서며 충청권 수성에 사활을 걸었다.

민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽부터). 뉴시스

◆여 “내란 심판” 야 “정권 심판”



민주당 정청래 대표는 이날 충남 공주에서 박수현 충남도지사 후보와 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마한 김영빈 후보 지원 유세에 나섰다. 공주·부여·청양은 22대 총선에서 박 후보가 당선됐던 지역이다. 충남 금산 출신인 정 대표는 그동안 박 후보를 당의 간판 격인 수석대변인으로 발탁하는 등 충청 민심 확보에 공을 들여왔다.



정 대표는 “이재명 대통령을 지지하는 국민이 다 투표장으로 나가면 박수현·김영빈이 압도적으로 승리한다”며 “아직도 윤석열을 잊지 못하고 윤어게인(Yoon Again·다시 윤석열)을 주장하며 ‘내란 공천’, ‘공천 내란’을 일으키고 있는 국민의힘에는 한 표도 주지 마시고 일 잘하는 박수현에게 소중한 한 표를 찍어주시기 바란다”고 호소했다. 집권 여당의 이점을 살려 “법도 예산도 주도하는 것이 민주당이라면 민주당 도지사를 뽑아야 이곳 공주의 삶이 더 좋아지지 않겠나”라고도 했다.



충남 보령 출신인 국민의힘 장동혁 대표도 연고지인 중원에서 표심 확보를 위한 맞불 유세를 펼쳤다. 장 대표는 대전역 서광장에서 열린 ‘대전시민 승리 출정식’에서 “대전이 승리하면 전국에서 국민의힘이 승리한다”며 “(제가) 대전에서 처음 정치를 시작했을 때 보내주셨던 사랑을 이번 지방선거에서도 국민의힘에 다시 보내달라”고 호소했다.



정권 심판론도 강조했다. 장 대표는 “대통령 재판을 재개하는 방법은 이번 지방선거에서 승리하는 것뿐”이라며 “민주당은 전과 4범은 돼야 선거에 나올 수 있는 정당이 됐다. 이번 지방선거에서 반드시 심판해야 한다”고 목소리를 높였다. 충남 공주로 이동한 장 대표는 “이재명 정권과 싸워 제대로 이기고 이재명 재판을 다시 하게 만들 사람이 누구냐”며 김태흠 충남도지사 후보와 최원철 공주시장 후보, 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보선 후보 지지를 호소했다. 이 과정에서 정 대표가 탄 유세 차량이 인근을 지나자 양측 지지자들이 서로를 향해 격앙된 반응을 보였다.

민심잡기 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날 여야 대표가 나란히 후보 지원 유세에 나서며 초반 민심 잡기에 나섰다. 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장 등 지도부가 21일 경기 성남 서현역 로데오거리에서 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보 등과 유세에 나서고 있다. 오른쪽 사진은 같은날 국민의힘 장동혁 대표 등 지도부가 대전 지역 후보자들과 함께 대전역 서광장에서 합동 출정식을 하는 모습. 성남·대전=연합뉴스·뉴시스

◆‘텃밭’서 고전 중인 여야



충청권 못지않게 여야가 긴장하는 곳은 각 당의 전통적 강세 지역이다. 민주당은 전북에서, 국민의힘은 부산에서 각각 예상 밖의 고전 양상을 마주하고 있다.



민주당은 ‘대리기사비 지급’ 논란 속 당에서 제명된 뒤 전북도지사 선거에 무소속 출마한 김관영 후보를 상대로 고전 중이다. 전통적 강세 지역인 전북에서 뜻밖의 ‘복병’을 만난 민주당은 전북 익산 출신인 한병도 원내대표를 사실상 전면에 내세워 이원택 전북지사 후보를 총력 지원하고 있다.



한 원내대표는 전북도의회에서 이 후보와 기자회견을 열고 “이재명정부와 호흡을 맞추기 위해선 전북도 함께 원팀을 만들어주셔야 힘이 생긴다”며 “도민이 기대하는 것 이상으로 원팀 정신으로 속도감 있게 현안을 해결하겠다”고 했다. 그러고선 “전북의 대도약을 위해 전북을 가장 잘 아는 이 후보에게 압도적인 힘을 모아달라”고 강조했다.



국민의힘은 보수 강세 지역인 부산 판세에 촉각을 곤두세우고 있다. 박형준 부산시장 후보와 박민식 부산 북갑 국회의원 보선 후보 지원에 나선 송언석 원내대표는 부산역 광장에서 열린 ‘부산승리 합동 출정식’에서 마이크를 잡았다. 송 원내대표는 민주당 전재수 부산시장 후보를 겨눠 “대통령 한마디에 부산 글로벌허브도시특별법 통과를 막은 사람”이라며 “이번 지방선거는 지역 일꾼을 뽑는 선거이지만, 잘못된 길을 가고 있는 이재명 정권에 대한 중간 심판이 될 수밖에 없다”고 강조했다.

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