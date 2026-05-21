검색

정원오 “삼성역 공사 멈춰야”… 오세훈 “보강하면 문제 없어” [6·3 지방선거]

관련이슈 선거

입력 :
김희정·박세준·박지원 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

GTX구간 ‘철근 누락’ 정면 대치
李, 관계부처에 실태 파악 지시

6·3 서울시장 선거 쟁점으로 떠오른 수도권 광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 부실 공사 논란과 관련해 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 ‘공사 중단’ 문제를 놓고 정면 대치했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보. 연합뉴스
정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보. 연합뉴스

정 후보는 21일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 철근 누락 사태에 대해 “일단 공사를 중지해야 한다”고 밝혔다. 정 후보는 자신이 당선되면 삼성역 공사를 일시적으로 멈추겠다고 했다. 우선 보강 공사를 한 후 추가 공사를 진행하는 방향으로 가야 한다는 것이다. 정 후보는 이날 오후 GTX-A 삼성역 공사 현장을 방문한 뒤 기자들과 만나서도 “보강 방법을 찾아야 하는데, 그 시간까진 중단되는 것이 맞다”고 재차 강조했다.

오 후보는 정 후보의 공사 중단 주장에 대해 “조속한 개통을 염원하는 서울, 수도권의 애타는 마음을 짓밟는 것”이라고 반박했다. 그는 이날 SNS에 올린 글에서 “서울시는 철근 누락을 보고받은 후 과학적이고 객관적인 기술 검토를 통해 공사진행 여부에 대해 판단했고, 공사와 안전성 보강 조치를 병행해도 전혀 안전에 문제없다는 판단을 내렸다”면서 “(공사 중단) 판단의 근거는 그저 정 후보의 오기와 무지뿐”이라고 지적했다.

이재명 대통령도 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 관련해 엄정한 실태 파악을 지시하고 나섰다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 철근 누락 사태에 대해 국토부와 행안부 등 관계부처에 엄정한 실태 파악과 철저한 안전 점검을 지시했다”고 전했다.


김희정·박세준·박지원 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

초아, 금발 벗고 분위기 변신
  • 초아, 금발 벗고 분위기 변신
  • 임지연, 청순 분위기
  • 이민정, 이병헌도 반할 드레스 자태
  • 박은빈 '미소가 원더풀'