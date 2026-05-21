“탄소중립 선도 국가 건설에 정책 총동원” [2026 세계에너지포럼]

전력 수요가 급증하는 인공지능(AI) 시대에 안정적인 전력 공급과 탄소중립을 동시에 달성할 해법을 모색하기 위해 21일 열린 ‘2026 세계에너지포럼’은 학계와 산업계의 큰 관심을 끌었다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 에너지 전환과 관련한 정부의 3대 핵심 전략을 소개했다. 김 장관은 △재생에너지 중심의 에너지 전환 가속화 △산업·수송 부문 전기화 △지역 분산형 전력망 혁신을 위해 무탄소 에너지 믹스 확대와 석탄발전 감축, 수소환원제철·전기차 지원을 추진하겠다고 밝혔다. 주민들이 재생에너지와 송전망 투자에 참여하는 ‘햇빛·바람 소득마을’을 조성해 에너지 소득을 확대하는 구상도 제시했다. 김 장관은 “정부는 법과 제도, 인프라 등 모든 정책 수단을 총동원해 우리나라를 탄소중립 선도 국가로 만들어가겠다”고 강조했다.

박용진(사진) 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장은 축사에서 “AI와 데이터센터 확산으로 에너지 수요가 급증하는 시대에 성장과 기후 대응을 동시에 해결하는 건 쉽지 않은 과제”라며 “에너지 국가전략과 안보 차원의 해법 마련을 위해 사회 구성원 모두가 지혜를 모아야 한다”고 말했다. 박 부위원장은 “이재명정부는 재생에너지 특구 조성과 에너지 인프라 확충 등 지금 해야 할 일을 추진해 나갈 것”이라며 “규제합리화위원회도 혁신을 뒷받침할 제도 개선과 규제 혁신에 역할을 하겠다”고 덧붙였다.

김정호 기후에너지환경노동위원회 위원장은 “에너지 전환은 정권과 관계없이 국가적으로 100년을 이어갈 수 있는 장기 전략으로 접근해야 한다”고 주문했다.



이기식 세계일보 사장도 인사말에서 “데이터센터와 AI 인프라가 빠르게 확대되면서 전력은 이제 국가의 미래를 좌우하는 전략 자원이 됐다”며 “첨단산업을 뒷받침할 안정적 기반이 충분히 마련되지 않으면 산업 경쟁력이 약화되고 미래로 나아가는 발걸음에 걸림돌이 될 수 있다”고 밝혔다. 이 사장은 “재생에너지 확대와 탄소중립은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 “오늘 포럼의 주제를 ‘AI 대전환을 위한 에너지정책’으로 정한 것도 이러한 문제의식에서 비롯됐다”고 설명했다.

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