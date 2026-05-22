[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 22일 (금요일) 59년생, 안전운전에 각별히 신경 써야

96년생: 이성을 사랑하면서 서로간에 멀어진다. 84년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 72년생: 무성의한 태도를 버리자. 60년생: 아닌 것을 맞다고 표현하지 말자. 48년생: 넓고 깊고 멀리 보는 것이 중요하다. 36년생: 자식에게 즐거움이 있다.

97년생: 혼자 고민하지 말고 선배와 의논하자. 85년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라. 73년생: 어디로 발을 내딛어야 할지 망설인다. 61년생: 어려운 일이 점진적으로 호전될 기미다. 49년생: 달도 차면 기우는 법이다. 37년생: 적은 손실을 감수해야 한다.

98년생: 책임감이 강하게 가지고 일하자. 86년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 74년생: 의류업 미용업 네일업은 광고에 성과가 있다. 62년생: 김씨 최씨에게 뜻밖의 재운이 따른다. 50년생: 자기관리는 나이가 들어갈수록 중요하다. 38년생: 모든 것이 편안한 운이다.

99년생: 실속이 없는 일에 손을된다. 87년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다. 75년생: 새로운 계획이 추진될 수 있다. 63년생: 순리대로 풀어나가면 별무리 없다. 51년생: 일정한 간격을 유지하는 일이 중요하다. 39년생: 남의 시선만 살피는 건 피하라.

00년생: 오늘은 지인중에 이간질하는 사람이 있다. 88년생: 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다. 76년생: 현재 일은 결과를 예측할 수 없다. 64년생: 자진해서 하지만 생각보다 어렵다. 52년생: 불행은 지나친 욕심에서 비롯된다. 40년생: 본인의 노력만으로 다 이룰 순 없다. 28년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자.

01년생: 부동산에 매매운이 약하여 고통이다. 89년생:; 다른 일을 생각말고 힘을 한곳에 집중하라. 77년생: 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다. 65년생: 모든 일 차분하게 움직여야 이롭다. 53년생: 금전융통이 박씨 윤씨 서씨에 부탁하세요. 41년생: 진실한 종교란 인간의 내면에 자리다. 29년생: 건강때문에 부동산을 정리한다.

02년생: 노력한 성과가 있는 운이다. 90년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라. 78년생: 변화의 사이클이 짧아지는 시기다. 66년생: 흐트러진 내면을 정돈하는 운이다. 54년생: 고정적인 강박관념에서 하루속히 벗어나자. 42년생: 생각은 많지만 몸이 따라가지 못하다. 30년생: 잘못을 탓하기보다 덕으로 감싸주자.

03년생: 우연히 귀인을 만나는 운이다. 91년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 79년생: 사소한 약속이라도 끝까지 지키자. 67년생: 오늘 일은 성과가 약하다. 55년생: 소박한 것이 진정한 가치 망각하지 말라. 43년생: 주변사람의 말에 귀를 기울일 때이다. 31년생: 주변에 많은 사람들이 떠나는 운이다.

04년생: 현재 일에 충실한 모습을 보일 때이다. 92년생: 해야할 일이 많지만 대체로 순조롭다. 80년생: 자신의 개성을 잃지 말라. 68년생: 푸른 창공을 떠다니는 구름이 되고 싶다. 56년생: 나이트크럽 오락실 복권업은 광고에 성과가 있다. 44년생: 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다. 32년생: 힘보다는 머리를 써야 한다.

05년생: 현재 일은 충실히 마무리 된다. 93년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라. 81년생: 현재 일의 진행이 힘들어진다. 69년생: 서로 같은 것을 주고받지 말자. 57년생: 오늘은 적자가 계속해서 이어진다. 45년생: 분실사고 각별한 주의가 필요하다. 33년생: 정신적으로 강한 힘이 나타난다.

06년생: 칭찬을 하라 상대방에 용기를 준다. 94년생: 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 82년생: 타인에게 피해를 주지말자. 70년생: 문제 해결에 단서가 나타난다. 58년생: 자신을 지금보다도 더욱 낮춰라. 46년생: 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 34년생: 초지일관하면 좋은 결실을 맺을 수 있다.

95년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다. 83년생: 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직이자. 71년생: 통신업 운수업 운전대리업은 광고에 성과가 있다. 59년생: 안전운전에 각별히 신경 써라. 47년생: 누이 좋고 매부 좋으면 만족이다. 35년생: 동남방에 문상 방문은 자제하자.

백운철학원

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