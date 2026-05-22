현장학습 사고, 중과실 아니면 교사 면책 추진

‘서울대 10개 만들기’ 축소 지적
최 장관 “3곳부터 단계적 지원”
교육부가 현장체험학습 안전사고 책임과 관련해 교사의 고의나 중과실이 없는 경우 법적 책임을 면제해 주는 방안을 추진한다. 정부 부처 간 이견 조율이 마무리 단계에 접어듦에 따라 이르면 다음 주 중 구체적인 대책이 발표될 전망이다.
최교진 교육부 장관은 서울 코리아나호텔에서 열린 ‘국민주권정부 1년 출입기자 간담회’에서 “현장 목소리를 경청하고 있고, 현장체험학습 안전사고 관련 교사들의 무한책임 문제를 해결하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “유관부처 간 이견이 있었지만 상당한 이해와 진척이 있었다”고 21일 밝혔다. 이와 관련해 교육부 관계자는 “교원단체로부터 현장 의견을 많이 듣고, 법무부와도 긍정적으로 논의 중”이라며 “고의 또는 중과실이 아닐 경우 면책될 수 있는 방향으로 협의를 진행하고 있다”고 설명했다.
다만 교원단체들은 학교안전법상 면책조항이 아닌 업무상과실치사상죄(형사)와 민사 면책 법제화를 요구하고 있어 막판 진통이 예상된다. 교육부는 다음주 중 교원단체들과 한 차례 더 간담회를 갖고, 이달 내에 최종안을 발표할 방침이다.
이날 간담회에서는 현 정부의 핵심 고등교육 공약인 ‘서울대 10개 만들기(지방 거점 국립대 집중 육성)’ 사업이 당초 9개 대학 지원에서 일부 대학 포기 등으로 인해 축소, 표류하고 있다는 지적도 나왔다. 최 장관은 “9개에서 3개로 줄었다고 해서 서울대 10개 만들기를 4개 만들기로 해야 한다고 생각하는 건 오해”라며 “서울대를 제외한 9개 지역의 거점 국립대를 서울대의 70% 수준의 대학으로 끌어올리는 일은 단계적으로 해야 한다. 첫해 3개 대학을 먼저 하고 단계적으로 할 계획”이라고 선을 그었다. 교육부는 내달 중 거점 국립대 선정 기준 등을 발표할 예정이다.
또 지방교육재정교부금(교육교부금) 감축안에 대해선 “학생 숫자가 줄어든다고 교육 예산도 줄어야 한다는 것은 동의하기 어렵다”고 밝혔다. 앞서 박홍근 기획예산처 장관이 교육교부금 제도의 개편을 시사하자 학령인구 감소에 맞춰 교육교부금을 줄여야 한다고 주장했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지