한국 주도 ‘글로벌 AI 허브’ 출범

우리 정부와 주요 국제기구들이 인공지능(AI)을 활용해 기후위기·보건·식량 등 인류 난제 해결에 나선다.



김민석 국무총리와 관계부처는 21일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 ‘글로벌 AI 허브’ 비전 선포식을 열었다. 글로벌 AI 허브는 국내에 조성될 AI 협력 플랫폼이다. 국제기구와 각국 정부, 학계·연구기관, 공익단체 등이 참여해 AI 기술과 인프라를 공동 활용하고, 글로벌 현안 해결을 위한 협력 체계를 구축하는 게 핵심이다.

김민석 국무총리(가운데)가 참석자들과 21일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 글로벌 AI 허브 비전 선포식에서 선포 세리머니를 하고 있다. 연합

국제노동기구(ILO)와 유엔개발계획(UNDP), 세계보건기구(WHO) 등 9개 국제기구와 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 5개 다자개발은행이 동참해 범지구적 AI 협력·연계 체계를 만드는 데 의견을 모았다.



우리 정부와 9개 국제기구는 글로벌 협력 범위가 포함된 공동성명을 통해 ‘모두를 위한 AI, 글로벌 과제 해결을 위한 AI’ 비전을 선언했다. 앞서 기후변화나 전염병, 식량 등 국제사회가 직면한 위기를 AI를 활용해 해결할 수 있다는 기대가 나왔으나 국가·기구마다 제각각인 인프라로는 이런 위기에 대응하는 데 한계가 있었다. 글로벌 AI 허브는 국제기구 AI 기능을 통합하고 인프라와 역량을 공유해 공동 대응력을 높이는 역할을 맡는다.



구체적으로 AI 허브에선 여러 국가·기관이 인프라와 모델을 활용해 인류 난제 해결 방안을 모색하고, 개발도상국을 대상으로 AI 정책과 기술 자문 등을 제공한다. AI 기술표준·지침을 수립하고, 데이터·모델·실증사례 공유 체계를 마련, 도구·모델·솔루션 등 개발에 나선다.



이날 선포식에선 다자개발은행이 국내에 설립하는 AI 특화센터와 AI 허브를 연계하는 방안도 제시됐다. 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 “이런 연계가 모델 개발과 실증, 개발도상국 AI 개발사업 확산을 아우르는 시너지를 낼 것”이라고 강조했다. 정부와 국제기구, 다자개발은행은 실무 그룹을 운영하며 실행 계획을 마련하기로 했다.

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