민주당 전남도당 “불법 선거 의혹 앞 성역 없다…박성현 후보 엄정 수사해야” [6·3의 선택]

무소속 박성현 광양시장 후보를 둘러싼 불법 선거운동 의혹이 확산하고 있는 가운데 더불어민주당 전남도당이 사법당국의 신속하고 엄정한 수사를 강력히 촉구하고 나섰다.

더불어민주당 전남도당 대변인단은 21일 성명을 통해 “불법 선거 의혹 앞에 성역은 없다”며 “전남경찰청은 박성현 후보 관련 의혹을 신속·엄정하게 수사하라”고 밝혔다.

더불어민주당 전남도당 로고. 전남도당 제공

전남도당은 “최근 폭우 속에서도 전남경찰청 앞에 광양 시민들이 직접 거리로 나서 엄정 수사를 촉구했다”며 “이는 이번 사안을 바라보는 지역사회의 우려와 분노가 얼마나 큰지를 보여주는 것”이라고 강조했다.

당시 집회에 참석한 시민들은 불법 전화방 운영, 금품 제공 의혹, 조직적 선거개입 가능성 등에 대한 철저한 진상규명을 요구한 바 있다.

특히 전남도당은 이번 사안이 단순한 정치적 공방의 수준을 넘어섰다고 보고 있다. 도당은 “이미 선거관리위원회가 박 후보와 관계자들을 고발했고, 현장에서 현금과 대량의 입당원서 사본까지 확보된 것으로 알려졌다”며 “지역사회 역시 이를 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안으로 인식하고 있다”고 설명했다.

이어 “선거에서 불법 조직 동원과 금품 제공은 유권자의 자유로운 선택을 왜곡하는 중대한 범죄행위”라며 “이러한 의혹이 사실로 드러난다면 단순한 선거법 위반을 넘어 광양 시민의 민심과 민주주의를 훼손한 사건으로 기록될 것”이라고 경고했다.

이에 따라 전남도당은 수사당국인 전남경찰청을 향해 강도 높은 수사를 압박했다. 도당은 “전남경찰청이 어떠한 정치적 고려나 눈치 보기 없이, 자금 출처와 조직적 개입 여부, 배후 세력까지 성역 없이 철저하게 수사해야 한다”고 촉구했다.

마지막으로 전남도당은 “선거가 가까워질수록 불법과 편법에 기대려는 시도가 반복되는 현실을 엄중하게 바라보고 있다”면서 “불법 선거로 얻은 권력은 결코 시민의 신뢰를 얻을 수 없는 만큼, 앞으로도 공명선거 질서를 훼손하는 모든 불법 행위에 단호히 대응하고 지역 민주주의를 지키기 위해 끝까지 책임 있게 행동하겠다”고 덧붙였다.

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