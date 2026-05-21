고소영, 사과 4개에 5만원 ‘플렉스’…“과일은 맛없으면 못 먹어”

배우 고소영이 백화점 식품관에서 가족들을 위한 장을 보며 고가의 과일을 망설임 없이 담는 모습으로 눈길을 끌었다.
19일 고소영의 유튜브 채널에는 ‘알고 보니 2년이 아니라 11년 연애했다는 고소영 부부 역대급 결혼스토리(+현대식품관 쇼핑)’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 고소영은 가족들이 먹을 음식과 과일을 사기 위해 백화점 식품관을 찾았다.
가장 먼저 과일 코너로 향한 그는 한 팩 가격이 3만3500원인 산딸기를 보며 “여기는 과일이 엄청 좋다. 비싸다”라고 말했다. 이어 “우수생산자 제품이라고 한다. 좋은 환경에서 재배한 것 같다. 그러면 비싸더라도 사야겠다”며 주저 없이 장바구니에 담았다.
이날 고소영이 담은 무화과 가격도 화제를 모았다. 그는 6개 담긴 한 팩 가격이 4만원이 넘는 무화과도 망설임 없이 구매했다. 이어 “배고플 때 장 보면 더 많이 사게 된다”며 웃었다. 이후에도 고소영은 여러 종류의 과일을 계속 장바구니에 담았다.
그는 자신이 가장 좋아하는 과일로 사과를 꼽으며 “사과는 무조건 사야 한다”고 말했다. 그러나 사과 4개의 가격은 무려 5만원에 달했고, 이를 본 제작진은 “미쳤나보다”라며 놀라워했다. 이에 고소영은 “과일이 원래 다 비싸다”며 “나는 아침마다 사과 반쪽씩 꼭 먹는다”고 설명했다.
고소영은 평소 과일 구매에 대한 철학도 밝혔다. 그는 “과일은 가격이 좀 나가더라도 확실한 곳에서 산다”며 “맛없으면 못 먹는다. 1~2만원 더 비싸더라도 백화점 식품관 과일이 맛있다”고 말했다. 제작진이 이유를 묻자 “회전율이 높아서 신선한 과일이 빨리 들어오고 종류도 다양하다”며 자신만의 ‘장보기 노하우’를 전했다.
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