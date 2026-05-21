고소영, 사과 4개에 5만원 ‘플렉스’…“과일은 맛없으면 못 먹어”

배우 고소영이 백화점 식품관에서 가족들을 위한 장을 보며 고가의 과일을 망설임 없이 담는 모습으로 눈길을 끌었다.

고소영 유튜브 채널 캡처

19일 고소영의 유튜브 채널에는 ‘알고 보니 2년이 아니라 11년 연애했다는 고소영 부부 역대급 결혼스토리(+현대식품관 쇼핑)’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 고소영은 가족들이 먹을 음식과 과일을 사기 위해 백화점 식품관을 찾았다.

가장 먼저 과일 코너로 향한 그는 한 팩 가격이 3만3500원인 산딸기를 보며 “여기는 과일이 엄청 좋다. 비싸다”라고 말했다. 이어 “우수생산자 제품이라고 한다. 좋은 환경에서 재배한 것 같다. 그러면 비싸더라도 사야겠다”며 주저 없이 장바구니에 담았다.

고소영 유튜브 채널 캡처

이날 고소영이 담은 무화과 가격도 화제를 모았다. 그는 6개 담긴 한 팩 가격이 4만원이 넘는 무화과도 망설임 없이 구매했다. 이어 “배고플 때 장 보면 더 많이 사게 된다”며 웃었다. 이후에도 고소영은 여러 종류의 과일을 계속 장바구니에 담았다.

그는 자신이 가장 좋아하는 과일로 사과를 꼽으며 “사과는 무조건 사야 한다”고 말했다. 그러나 사과 4개의 가격은 무려 5만원에 달했고, 이를 본 제작진은 “미쳤나보다”라며 놀라워했다. 이에 고소영은 “과일이 원래 다 비싸다”며 “나는 아침마다 사과 반쪽씩 꼭 먹는다”고 설명했다.

고소영 유튜브 채널 캡처

고소영은 평소 과일 구매에 대한 철학도 밝혔다. 그는 “과일은 가격이 좀 나가더라도 확실한 곳에서 산다”며 “맛없으면 못 먹는다. 1~2만원 더 비싸더라도 백화점 식품관 과일이 맛있다”고 말했다. 제작진이 이유를 묻자 “회전율이 높아서 신선한 과일이 빨리 들어오고 종류도 다양하다”며 자신만의 ‘장보기 노하우’를 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지