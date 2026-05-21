세븐·이다해, 초음파 사진 들고 “세 식구 된다”

가수 세븐과 배우 이다해가 부모가 된다는 기쁜 소식을 직접 전하며 많은 이들의 축하를 받고 있다.

이다해는 지난 20일 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 임신 소식을 알리는 콘텐츠를 게재했다. 게시물에는 영어 문구로 “둘이었던 우리가 이제 셋이 된다”는 의미의 메시지가 담겼고, “Our little miracle is on the way”라는 멘트를 덧붙이면서 새로운 가족을 맞이하게 된 설렘을 전했다.

지난 20일 가수 세븐과 배우 이다해가 부모가 된다는 소식을 직접 전하면서 게재한 콘텐츠. 두 사람은 서로를 밝은 표정으로 바라보며 벅찬 감정을 드러냈다. 이다해 사회관계망서비스(SNS)

공개된 영상 속 이다해는 ‘MOM’이라는 글자가 적힌 모자를 착용한 채 초음파 사진을 들고 등장했다. 콘텐츠에는 남편 세븐도 함께 등장했는데, 두 사람의 환하게 웃는 모습에서는 곧 부모가 된다는 행복감이 그대로 묻어났다. 세븐 역시 아내와 함께 밝은 표정으로 서로를 바라보며 벅찬 감정을 드러냈다.

해당 게시글에 일부 누리꾼들은 “너무 귀여운 엄마 아빠”, “축하드린다”, “행복만 해라”는 등의 축하 메시지를 전했다. 뜨거운 누리꾼들의 반응에 세븐은 “모두들 정말 고마워요”라는 말에 초록색 하트를 남기며 감사와 애정을 드러냈다.

1984년생 동갑내기인 세븐과 이다해는 2015년 연인 관계를 맺은 뒤 오랜 공개 열애를 이어왔다. 약 8년간 사랑을 키운 끝에 지난 2023년 부부의 연을 맺었으며, 결혼 이후 여러 예능 프로그램을 통해 함께하는 일상을 공개해 관심을 모았다.

이번 임신 소식에 팬들은 물론 동료 연예인들은 한마음으로 축복을 보내고 있다.

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