제주 감귤하우스를 ‘재생에너지 농장’으로

제주 감귤 농가가 하우스 운영에 필요한 전력을 햇빛으로 직접 생산해 쓰는 시대가 열린다.

21일 제주도농업기술원 서귀포농업기술센터에 따르면 기후변화 대응과 시설농업의 에너지 전환 기반 마련을 위해 ‘태양광·에너지저장장치(ESS) 연계 재생에너지 100%(RE100) 감귤생산모델 시범사업’을 본격 추진한다.

감귤하우스 농가 태양광 발전설비와 에너지저장장치. 서귀포농업기술센터 제공

최근 시설 재배지에서 고온기 환기 시설과 자동화 장비 가동이 늘면서 농업용 전력 사용량과 전기요금 부담이 커졌기 때문이다.

서귀포농업기술센터는 관내 시설 감귤 농가를 대상으로 태양광 발전설비(6㎾)와 ESS(20㎾급)를 설치해 하우스 운영에 필요한 전력을 직접 공급할 계획이다.

낮 동안 생산한 전력은 시설 운영에 즉시 사용하고 남은 잉여 전력은 ESS에 저장해 야간이나 정전 시 환풍기와 자동개폐기 등 주요 장비를 안정적으로 가동하는 데 활용한다.

감귤하우스 농가 태양광 발전설비와 에너지저장장치. 서귀포농업기술센터 제공

센터는 농업 분야에서도 탄소중립의 중요성이 커지는 만큼 이번 사업을 통해 전력 사용량 변화와 에너지 절감, 탄소 배출 저감 효과 등을 종합적으로 분석할 예정이다.

아울러 기존 농업용 전력 사용량과 태양광 발전량 등을 면밀히 비교 분석해 제주형 RE100 감귤 생산모델의 실현 가능성을 적극 검토해 나갈 방침이다.

강지호 서귀포농업기술센터 농촌지도사는 “이번 사업은 감귤 시설 재배 현장에 재생에너지 활용 체계를 적용하는 시범 단계라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “현장 적용 결과를 바탕으로 농가 부담을 줄이고 제주형 에너지 자립 모델을 성공적으로 확산하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

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