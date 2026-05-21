해양경찰, 해상 복합사고 민·관 협의체 전국 주요 항만으로 확대

해양경찰청이 해상 복합사고에 대비한 민·관 협력체계를 강화한다. 해양경찰청은 바다 위에서의 화재, 폭발, 해양오염 등에 신속히 대응하기 위한 민관협력을 확대 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 협의체는 2019년 울산 염포부두에 수리를 위해 정박 중이던 외국 국적의 2만5000t급 스톨트그로이랜드호 폭발·화재 사고를 계기로 전국 최초로 구성됐다. 지난해 8월 여수의 모 케미컬운반선에서 폭발음과 함께 불이 났을 때 해경을 비롯해 민간 예인선, 항만공사, 공단 등이 협업해 약 7시간 만에 진압한 바 있다.

기존 울산항, 부산항, 여수·광양항, 인천항, 대산항, 평댁·당진항 등 물동량 상위 6개 항만에서 운영 중이었다. 해경청은 선박 입출항 규모 및 물동량·유해성을 고려해 포항항·군산항·동해항이 포함된 9곳으로 늘릴 계획이다. 해경청은 올해 신규 대상지 중심으로 현장 대응능력을 한층 향상시킬 방침이다.

또 소화설비가 구축된 항만 예인선에 적정량의 약제를 탑재해 상황 발생 시 즉각 활용하는 게 두드러진다. 현재 6개 항만 내 예인선 237척 중 199척(84%)을 지정해 695t 규모의 약제를 확보·운용 중이다. 김한규 해양오염방제국장은 “보유 자원의 유기적인 연계와 실효성 있는 훈련·점검을 벌이겠다”고 말했다.

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